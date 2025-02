Siegwerk stellt erste NC-freie Farbsysteme für den Frontaldruck vor

Verbesserung der Recyclingfähigkeit flexibler Kunststoffverpackungen

Siegwerk, einer der weltweit führenden Anbieter von Druckfarben und Lacken für Verpackungen und Etiketten, hat die ersten Nitrocellulose (NC)-freien Farbsysteme für den Frontaldruck auf Polyethylen (PE)- und Polypropylen (PP)-Verpackungen entwickelt. Diese Entwicklung ergänzt das bestehende Portfolio an NC-freien Lösungen für Kaschieranwendungen und verbessert die Recyclingfähigkeit flexibler Kunststoffverpackungen.

Die neuen NC-freien Farben sind sowohl für den Flexo- als auch für den Tiefdruck verfügbar und entsprechen aktuellen Recyclingrichtlinien wie denen von RecyClass und CEFLEX. Damit unterstützt Siegwerk die Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen im Sinne einer Kreislaufwirtschaft.

Björn Ewig, Head of Technology Flexible Packaging EMEA bei Siegwerk, sagt: “Wir bieten bereits seit längerem NC-freie Druckfarben für die Kaschierung an. Die neuen Farbsysteme für den Frontaldruck werden gemeinsam mit der neuesten Generation von Siegwerks NC-freien Kaschierfarben in der kürzlich eingeführten NC-freien Toolbox angeboten.” Diese Toolbox wird zunächst Kunden in der EMEA-Region zur Verfügung gestellt.

Vorteile der NC-freien Druckfarben

Nitrocellulose-basierte Druckfarben sind aufgrund ihrer guten Verdruckbarkeit und Haftung, Hitzebeständigkeit, schnellen Trocknung im Flexo- und Tiefdruck weit verbreitet. Allerdings beeinträchtigt ihre begrenzte thermische Stabilität die Recyclingfähigkeit, da sie zu Geruchsbildung, Verfärbungen und einer geringeren mechanischen Festigkeit des Rezyklats führen können. Daher werden NC-haltige Verpackungen zunehmend reguliert.

Siegwerk hat eine NC-freie Alternative entwickelt, die vergleichbare technische und mechanische Eigenschaften bietet, jedoch das Recycling erleichtert. Die neuen Farben sind als gebrauchsfertige Druckfarbe oder als Masterbatch-System erhältlich.

Zur Substitution von Nitrocellulose setzt Siegwerk auf selbst entwickelte Polyurethan-Bindemittel, die sich durch hohe Verdruckbarkeit, Hitzebeständigkeit und mechanische Stabilität auszeichnen. Erste industrielle Anwendungen zeigen zudem eine hohe Siegelbeständigkeit und Abriebfestigkeit, so dass der Frontaldruck ohne zusätzlichen Schutzlack möglich ist.

Engagement für nachhaltige Verpackungslösungen

Mit der Einführung der NC-freien Farbsysteme erweitert Siegwerk sein Portfolio um eine nachhaltige Alternative für flexible Verpackungen. “Unser Ziel ist es, nachhaltige und effiziente Verpackungslösungen zu entwickeln, die aktuellen und künftigen regulatorischen Anforderungen entsprechen”, so Ewig.

Über Siegwerk

Siegwerk ist ein weltweit führender Hersteller von Druckfarben und Lacken für Verpackungen und Etiketten. Mit 200 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Verpackungsanforderungen. Als Familienunternehmen in der siebten Generation setzt Siegwerk auf nachhaltige Innovationen und engagiert sich unter dem Motto “rethINK packaging” aktiv für die Kreislaufwirtschaft. Mit rund 5.000 Mitarbeitern in mehr als 30 Ländern gewährleistet das Unternehmen weltweit hohe Qualitätsstandards und Kundennähe.