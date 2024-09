Wipak Walsrode startet größtes Investitionsprogramm der Firmengeschichte

Flexible Verpackungen

„Im Namen aller Mitarbeiter von Wipak Walsrode und der Wipak-Gruppe freue ich mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass der Wipak-Verwaltungsrat das größte Investitionsprogramm in der Geschichte von Wipak Walsrode genehmigt hat“, verkündete Alexander Kayser, Operations Director Food & Managing Director Wipak Walsrode, vor wenigen Tagen auf LinkedIn. „Dieses umfassende Programm wird modernste Technologien in den Bereichen Druck, Laminierung und Schneiden einführen, was unsere Fähigkeit, Kunden mit innovativen und nachhaltigen Produkten auf höchstem Qualitäts- und Serviceniveau zu bedienen, deutlich verbessern wird.“

Diese Investition ist ein starkes Bekenntnis zur Zukunft des Standorts Walsrode und wird unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Markt erheblich stärken. Gleichzeitig unterstützt sie unsere ehrgeizigen Nachhaltigkeitsziele und ist ein bedeutender Schritt hin zu einer umweltfreundlicheren und effizienteren Produktion.

„Diese Investition erweitert unsere Kapazitäten im erfolgreichen ‚Green Choice Printing‘-Konzept und verbessert unsere Möglichkeiten, nachhaltige Hochleistungslaminate herzustellen“, betont Thomas Klabotsch, Werksleiter in Walsrode.

Auch die Belegschaft zeigt sich erfreut über diese Entwicklung. Thorsten Buse, Sprecher des Betriebsrats, erklärte: „Wir haben schon lange auf die Erneuerung unserer Anlagenbasis gewartet. Der Betriebsrat und die gesamte Belegschaft sind daher sehr froh, dass wir diese Projekte jetzt in Angriff nehmen können. Sie werden nicht nur unsere Wettbewerbsfähigkeit stärken, sondern auch die Arbeitsplätze sichern und das Arbeitsumfeld für alle verbessern.“

Karri Koskela, CEO der Wipak-Gruppe, hob die strategische Bedeutung dieser Investition hervor: „Diese Investitionen sind für Wipak von entscheidender Bedeutung. Sie zeigen unser klares Bekenntnis zu Wachstum, Innovation und Nachhaltigkeit. Mit der Modernisierung unserer Anlagen und der Erweiterung unserer Fähigkeiten sind wir bereit, den Anforderungen unserer Kunden und des Marktes gerecht zu werden.“