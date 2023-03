Neue Strukturen, neue Märkte und bewährtes Know-how

Matthews Engineering

Seit der Jahresmitte 2022 gehören die Olbrich GmbH, die Saueressig-Gruppe und Polytype Converting zu Matthews Industrial Technologies. Gemeinsam waren sie auch auf der ICE Europe 2023 unter anderem mit Produkten aus den Bereichen Bodenbeläge, Dekordruck und Klebebänder vertreten.

Befragt auf die Ereignisse seit dem Zusammenschluss antwortete Esa-Matti Aalto, Senior Vice President Commercial Coating & Converting, Matthews Engineering: „Seitdem haben wir große Fortschritte bei der Integration gemacht! Innerhalb der neuen Struktur haben wir zwei Kerngeschäfte: New Energies und Coating-Converting. Letzteres umfasst alle Kunden bei Olbrich, Saueressig und Polytype Converting, die nicht zum Segment New Energies gehören, und für den ich verantwortlich bin. Innerhalb der Coating-Converting Group ist Udo Saalmann für den Bereich `Home & Décor´ sowie ´Packaging Industrial Applications` zuständig. „Packaging Industrial Applications“ umfasst Verpackungsanwendungen und Etiketten und schließt Barrierebeschichtungen auf Papier und Folien sowie komplexe Verbunde für Lebensmittelverpackungen ein.“

Darüber hinaus gibt es die Bereiche „Surface Solutions“ und „Rollers & After Sales Service“, die im Firmenverbund auch als die Saueressig-Divisionen bezeichnet werden können. Auf die Frage, wie sich diese Geschäftsbereiche in das Gesamtkonzept einfügen, antwortete Udo Saalmann: „Selbstverständlich sind wir bei Saueressig der `Stahlkernhersteller´ und Walzenbauer. Teilweise erreichen wir Produktionszahlen von über 800 Stück pro Monat. Dazu gehören kleine Tiefdruckwalzen, aber auch sehr hochwertige und komplexe technische Walzen. In der Vergangenheit waren wir bereits Walzenlieferant und stellten Rasterwalzen, Prägewalzen und beheizte Kühlwalzen für Olbrich her. Jetzt können wir im Unternehmensverbund viel mehr als One-Stop-Solution aus einer Hand liefern. Der Kunde soll nur einen Ansprechpartner haben, so dass wir die gesamte Linie von der Prägewalze über die Gravur bis zum Prägekalander, sowie die Auf- und Abwickler schlüsselfertig anbieten können.“

Auf die Frage, ob im Rahmen des Unternehmensverbunds auch weiterhin auf die etablierten Markennamen Olbrich, Polytype Converting und Saueressig gesetzt wird, antwortete Markus Pennekamp, Executive Vice President Matthews Engineering: „Soweit wir das heute absehen können, werden wir weiterhin auf diese gut eingeführten Markennamen setzen. Sowohl wir als auch die Muttergesellschaft Matthews International denken sehr viel über das Branding nach. Insbesondere der Begriff Matthews Engineering soll in unserer Gruppe stärker in den Vordergrund rücken. Matthews International ist ein Unternehmen mit einem vielfältigen Produktportfolio, das in die drei Geschäftsbereiche „Memorialization“, „SGK Brand Solutions“ und „Industrial Technologies“ unterteilt ist und eine Vielzahl von Produktgruppen und Branchen bedient. Die einzelnen Markennamen werden sicherlich nicht vom Markt verschwinden, es könnte aber sein, dass sie in Zukunft als Produktgruppenmarken fungieren werden.”