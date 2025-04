Interpack 2026 ausgebucht: Rund 2.800 Aussteller erwartet

Verpackungsmarkt

Die Interpack 2026, die führende Fachmesse für die Verpackungsbranche, kehrt vom 7. bis 13. Mai 2026 nach Düsseldorf zurück und ist bereits vollständig ausgebucht. Erwartet werden rund 2.800 Aussteller (2024: 2.728), die das gesamte Messegelände belegen werden.

„Volle Hallen und große Vorfreude auf die Interpack 2026 – das Interesse an dem Branchenevent Nr. 1 ist enorm. Dennoch möchten wir Unternehmen, die den Anmeldeschluss verpasst haben, ermutigen, sich bei uns zu melden“, sagt Thomas Dohse, Director der Interpack. „In der Flächenplanung gibt es noch Bewegung. Wir prüfen jede Anfrage individuell, um Lösungen zu finden.“

Die kommende Messe wird sich gezielt an acht Hauptbesuchergruppen richten. Unternehmen aus den Bereichen Nahrungsmittel, Getränke, Süßwaren, Backwaren, Pharma, Kosmetik, Non-Food und Industriegüter werden jeweils in eigenen Arealen vertreten sein, um die Orientierung zu erleichtern. Auch die Bereiche Packstoffe, Packmittel, Etikettier- und Kennzeichnungstechnik, Packmittelproduktion sowie integrierter Verpackungsdruck werden in separaten Hallen zusammengeführt. Eine bedeutende Neuerung ist die Erweiterung der begleitenden Zuliefermesse „components“, die erstmals in zwei eigenen Hallen stattfinden wird.

Mit einem ausgebuchten Messegelände, einer klaren Struktur für die verschiedenen Branchen und einer Vielzahl innovativer Lösungen wird die Interpack 2026 erneut ein Highlight der Verpackungsindustrie. Unternehmen, die noch teilnehmen möchten, haben weiterhin die Möglichkeit, sich für individuelle Lösungen an die Veranstalter zu wenden.