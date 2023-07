Informationsaustausch der Laseranwender

Dietmar Buchholz, Gründer und Geschäftsführer von gravion, beschrieb die rasante Entwicklung des im Jahr 2019 gegründeten Herstellers von Prägewalzen. Gravion hat nun seine vierte Cellaxy-Laserdirektgravurmaschine bei Hell Gravure Systems bestellt, um seine Kapazitäten zu erweitern und seine Fähigkeit zur Bereitstellung erstklassiger Prägelösungen zu unterstreichen. Die neue Cellaxy V5 XL wird den bestehenden Maschinenpark in Rheinfelden ergänzen, so dass insgesamt vier dieser Maschinen am Standort zur Verfügung stehen. "In Rheinfelden haben wir bisher insgesamt über vier Millionen Euro investiert", sagte Dietmar Buchholz. Der Expansionskurs von gravion setzt sich fort. Im Mai dieses Jahres wurde Gravion USA Inc. gegründet, mit Sitz in Canton, in der Nähe von Atlanta. Die ersten beiden Cellaxy V5 XL für diesen Standort wurden im Juni 2023 bei Hell Gravure Systems bestellt, und die Installation und Produktion sind für das erste Quartal 2024 geplant. (Quelle: Hell Gravure Systems)