Exzellenz feiert Erfolge: DFTA AWARD-Verleihung 2024

Flexo- und Verpackungsdruckbranche

Mit großer Freude und Stolz verlieh der DFTA Flexodruck Fachverband e. V. zum siebten Mal den prestigeträchtigen DFTA AWARD. Die Jury, bestehend aus Prof. Dr. Martin Dreher (Leiter der Jury) und weiteren Präsidiumsmitgliedern, prämierten aus über 140 Einreichungen die besten Unternehmen für ihre herausragenden Druckergebnisse. Die festliche Auszeichnung fand dieses Jahr im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung am 06. November 2024 im Maritim Hotel in Köln statt.

Rund 200 Vertreterinnen und Vertreter der Flexo- und Verpackungsdruckbranche waren zu diesem wichtigen Branchenereignis gekommen und folgten voller Spannung der Prämierung und Bekanntgabe der Gewinner. Der DFTA AWARD würdigt seit Jahren herausragende und wegweisende Leistungen in der Branche und feierte in diesem Jahr mit der neu eingeführten Kategorie Nachhaltigkeit zugleich deren gelungene Premiere.

Der Verband trägt mit dieser Neuerung dem Thema der Nachhaltigkeit in besonderer Weise Rechnung und zeigt auf, welche unterschiedlichen Beiträge die Flexo- und Verpackungsindustrie für die nachhaltige Transformation der Gesellschaft leistet. Als branchenbedeutendes Ereignis feierte der Verband zudem sein 45-jähriges Verbandsbestehen sowie die 30-jährige Erfolgsgeschichte des DFTA-Technologiezentrums.

Professionell moderiert durch Julia Bauer und musikalisch stimmungsvoll begleitet durch die Band D-Selection, prämierten DFTA-Präsident Rainer Wilke Kasanický, DFTA-Geschäftsführerin Nicola Kopp-Rostek und Prof. Dr. Martin Dreher die Gewinner. „Mit dem DFTA AWARD würdigen wir Spitzenleistungen und setzen ein Zeichen über die Branche hinaus. Die Preisträger zeigen eindrucksvoll, was mit Leidenschaft und Innovation erreicht werden kann“, sagt Nicola Kopp-Rostek, Geschäftsführerin der DFTA.

Die hochkarätige Jury aus Experten verschiedener Bereiche hatte es sich nicht leicht gemacht, die diesjährigen Gewinner aus einer Vielzahl an beeindruckenden Einsendungen auszuwählen. Besonders die neu eingeführte Kategorie räumte mit 27 Einsendungen gleich einen Rekord ab. „Dass man damit am Puls der Zeit ist”, erfreute auch den Juryleiter Prof. Dr. Martin Dreher. Nach einer Stunde Programm zählten wir 14 Gewinner in 9 Kategorien.

Dieses besondere Jahreshighlight der DFTA bot im Anschluss an die Verleihung noch eine hervorragende Plattform für den Austausch zwischen Branchenexperten und lud zum Feiern bis tief in die Nacht ein. „Ein rundum gelungener Abend mit herausragenden Preisträgern“, resümierte DFTA-Präsident Rainer Wilke Kasanický.

Der DFTA Flexodruck Fachverband e. V. und die Mitglieder der AWARD-Jury gratulieren allen Nominierten und Prämierten ganz herzlich und bedanken sich für die Teilnahme am DFTA AWARD 2024.

Die Gewinner des DFTA AWARD 2024

1. Etiketten:

Keine Einreichungen

2. Flexible Verpackung, Schmalbahn (< 800 mm)

Motiv: Goldsteig – Emmentaler Scheiben hauchdünn 125 Gramm

Druck: COVERIS FLEXIBLES DEUTSCHLAND GMBH

Eingereicht: COVERIS FLEXIBLES DEUTSCHLAND GMBH

3. Flexible Verpackung, Schmalbahn (> 800 mm)

Motiv: Kitty Cat Diva mix 60g

Druck: Scheyer Verpackungstechnik GmbH

Eingereicht: GLATZ Klischee GmbH

4. Vordruck (Wellpappe)

Motiv: Evergood Classic

Druck: Christiansen Print GmbH

Eingereicht: Christiansen Print GmbH

5. Direktdruck (Wellpappe)

Motiv: SONAX Automobilpflege “SNAKE”

Druck: KOLB Group – HANS KOLB Wellpappe GmbH & Co. KG

Eingereicht: KOLB Group – HANS KOLB Wellpappe GmbH & Co. KG

6. Innovation

Motiv: Bunny Rabbit Dream Vegetables 1,5 kg

Druck: Scheyer Verpackungstechnik GmbH

Eingereicht: Scheyer Verpackungstechnik GmbH

7. Digitaler Verpackungsdruck

Motiv: Kärcher

Druck: Christiansen Print GmbH

Eingereicht: Christiansen Print GmbH

8. Konvertierung zum Flexodruck

Motiv: Ingwer-Genuss-Mischung

Druck: Jodl Verpackungen GmbH

Eingereicht: GLATZ Klischee GmbH

9.Sonderanwendungen

Motiv: Maje High Summer 2024

Druck: Jung Verpackungen GmbH

Eingereicht: Flex-Punkt Druckformen GmbH

10. Nachhaltigkeit (Technologie)

Einsendung: Miraclon – Shine LED Lamp Kits

Eingereicht: Miraclon

11. Nachhaltigkeit (Material)

Einsendung: Gröning X Wildplastic

Eingereicht: W. Gröning GmbH & Co. KG

12. Nachhaltigkeit (Prozess Ganzheitlich)

Einsendung: Nachhaltigkeit bei Jung

Eingereicht: Jung Verpackungen GmbH