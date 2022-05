Erfindergeist wird ausgezeichnet

Fred Rostalski erhält den Bobst Inventor Award 2022

Bobst hat einen Mitarbeiter für seine wegweisende Arbeit im Bereich Druckeffizienz ausgezeichnet: Fred Rostalski, Ingenieur bei der Bobst Bielefeld GmbH, hat den Bobst Inventor Award 2022 für das „Verfahren zur Bestimmung der Parameter für die Voreinstellung von Flexodruckmaschinen und eines Prüfstands“ (Smart GPS 2.0) erhalten.

Rostalskis wegweisende Erfindung liefert mit Hilfe hochauflösender Kamera-Scans Informationen zum Relief einer Flexodruckplatte. Die Erfindung ermöglicht es, Parameter für die Voreinstellung der Druckmaschinen zu ermitteln, zu testen sowie zu korrigieren. Dank dieser Erfindung werden Einstellungen und Korrekturen der Druckparameter in die Plattenmontage vorverlagert und damit die Rüstzeiten an der Druckmaschine auf ein Minimum verkürzt.

„Fred Rostalski verkörpert exakt das, was wir mit diesem Preis anstreben. Er engagiert sich permanent dafür, die Arbeit von Druckereien zu vereinfachen. Seine Arbeit an diesem Patent zählt eindeutig zu den technischen Verfahren, die Druckunternehmen unmittelbar voranbringen können. In dem Umfang, in dem Unternehmen ihre Effizienz steigern, verbessern sie auch die Drucktechnik, die sie unterstützt“, erklärt Leonard Badet, Head of Group Technology.

Zum dritten Mal vergeben

Unter der Leitung von Sigrid Wagner, Group IP Director, wurde die Auszeichnung im Jahr 2020 ins Leben gerufen. Damit ist Rostalski nach Nick Copeland im Jahr 2020 und Matthieu Richard im vergangenen April der dritte Gewinner des Bobst Inventor Awards.

Der jährlich verliehene Preis wird von Bobst-CEO Jean-Pascal Bobst gestiftet. Er dankt damit den Gewinnern für ihre Beiträge, die sie mit ihren Erfindungen zur Stärkung des umfassenden geistigen Eigentums von Bobst leisten. Darüber hinaus soll die Auszeichnung das Bewusstsein für die Bedeutung von geistigem Eigentum schärfen.

Bewertet werden Erfindungen von Bobst-Mitarbeitern, die im Jahr 2021 zum ersten Mal ein Patent erhielten. Dabei wurden sie nach ihrem wirtschaftlichen Nutzen für Bobst und seine Kunden, nach ihren technischen Möglichkeiten und nach ihrer Eignung für den Markt beurteilt.