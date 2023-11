Dr. Falco Paepenmüller wird neuer CEO bei Windmöller & Hölscher

Peter Steinbeck wechselt ab Januar 2024 in den Aufsichtsrat

Der langfristig vorbereitete Generationswechsel im Vorstand des Lengericher Maschinenbauunternehmens Windmöller & Hölscher (W&H) ist abgeschlossen. Ab dem 01. Januar 2024 übernimmt Dr. Falco Paepenmüller, der bisher als Technologievorstand tätig war, den Posten des Vorstandsvorsitzenden von Peter Steinbeck.

Steinbeck, der mehr als 20 Jahre lang die Vertriebs- und Serviceaktivitäten geleitet hat und seit 2021 als CEO fungierte, wechselt in den Aufsichtsrat und bleibt dem Unternehmen als Gesellschafter verbunden. Ab 2024 wird der Vorstand von W&H aus drei Mitgliedern bestehen: Dr. Sascha Witt als Vertriebsvorstand und Martin Schulteis als Finanzvorstand werden weiterhin an der Seite von Paepenmüller tätig sein.

Peter Steinbeck kam 1990 zu W&H, wurde 1992 in die Geschäftsleitung aufgenommen und 1999 in die Geschäftsführung des Familienunternehmens berufen. Im Jahr 2021 übernahm er den Posten des Vorstandsvorsitzenden. Steinbeck äußerte sich dazu wie folgt: “Ich bin in dritter Generation bei W&H tätig, die Firma liegt gewissermaßen in meiner DNA. Ich freue mich sehr, dass mit Falco Paepenmüller eine erfolgreiche Führungskraft übernimmt, mit der mich viele Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit verbinden und die unsere gemeinsamen Werte und meine Begeisterung für das Unternehmen teilt. Die konjunkturelle Lage wird rauer, da hätte ich mir etwas ruhigeres Fahrwasser für meinen Nachfolger gewünscht. Ich bin jedoch überzeugt, dass das Vorstandsteam und die Firma gut für die Zukunft aufgestellt sind. Wir können flexibel auf die Marktbedingungen reagieren.”

Mit Wirkung ab Anfang 2024 wurde Steinbeck in den Aufsichtsrat berufen und wird auch weiterhin als Gesellschafter die Entwicklung des Unternehmens eng begleiten.

Dr. Falco Paepenmüller ist seit 2007 im Unternehmen tätig und verantwortet seit 2019 die Produkt-Geschäftsbereiche und die Supply Chain (Einkauf, Fertigung und Logistik) im Vorstand. Vor seiner Tätigkeit im Vorstand war Paepenmüller unter anderem 10 Jahre lang Leiter des Geschäftsbereichs Extrusion. Er wurde vom Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum Vorstandsvorsitzenden bestellt.

Der Wechsel wurde langfristig vorbereitet und umfasste neben der internen Berufung von Dr. Falco Paepenmüller (49 Jahre) aus dem W&H-Führungskreis im Jahr 2019 auch die Ergänzung des Vorstands mit Martin Schulteis (51 Jahre) als CFO im Jahr 2020 und Dr. Sascha Witt (38 Jahre) als CSO im Jahr 2022.

“Mit Kontinuität in der Führung stellen wir auch Kontinuität in der strategischen Ausrichtung von W&H sicher. Die Erfolgsfaktoren von W&H, insbesondere Innovationskraft und Kundennähe, bleiben im Fokus. So werden wir auch in den kommenden Jahren weiteres Wachstum generieren. Diese Aspekte behalten ihre Bedeutung auch angesichts der schwieriger werdenden Rahmenbedingungen, die uns im Jahr 2024 in Bezug auf die Weltwirtschaft begleiten werden. Ich freue mich auf die erweiterten Aufgaben als Vorstandsvorsitzender und auf die Zusammenarbeit mit meinen Vorstandskollegen und dem W&H-Team”, so Paepenmüller.