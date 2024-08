Koenig & Bauer Durst

André Menge ist neuer Service Manager bei Koenig & Bauer Durst.



André Menge, der im August 2024 zu gestoßen ist, bringt mehr als zwei Jahrzehnte an Erfahrung in den Bereichen Field Service Engineering, Produktentwicklung und Führungspositionen in Kundenzentren mit. Zuvor war er bei AP&S International tätig.

Mit seiner beeindruckenden beruflichen Laufbahn und seinem fundierten Fachwissen wird André Menge eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung und dem Ausbau unserer Serviceabteilung spielen. Seine Expertise und sein Engagement werden entscheidend dazu beitragen, unseren Kundenservice weiter zu optimieren und unsere Marktposition zu stärken.

“Es war ein großartiger Start”, sagt André Menge, der im idyllischen Pirna lebt, in unmittelbarer Nähe unseres Koenig & Bauer Sheetfed-Hauptsitzes in Radebeul. Alle waren unglaublich freundlich, hilfsbereit und einladend. Ich bin begeistert von dem VariJet-Projekt, und es ist großartig, die Erfolge beim Kunden vor Ort zu sehen.”