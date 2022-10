Pro Carton und Cepi Cartonboard – neuer Präsident und Zusammenschluss beabsichtigt

Pro Carton gab die Ernennung von Michele Bianchi (CEO der RDM Group) zum neuen Präsidenten von Pro Carton bekannt. Die Bestellung erfolgte vor Kurzem auf der Jahreshauptversammlung in Krakau, Polen. Michele Bianchi tritt die Nachfolge von Horst Bittermann an, der nach vier Jahren im Amt zurücktritt. Horst Bittermann wird einen Konsultations- und Reorganisationsprozess leiten und die Position des Generaldirektors von Pro Carton bekleiden. Winfried Mühling wird Pro Carton weiterhin in der Funktion des Direktors für Marketing und Kommunikation zur Verfügung stehen.

Starkes Bündnis

In Krakau haben die Mitglieder der beiden Industrieverbände CEPI Cartonboard und Pro Carton ihre Absicht bekundet, einen Zusammenschluss zu einem starken gemeinsamen Bündnis unter dem Namen Pro Carton zu prüfen. Das Hauptziel besteht darin, durch eine gestärkte Zusammenarbeit mehr Effektivität und Effizienz zu erreichen und Mitglieder sowie deren jeweiligen Experten in die klar definierten Arbeitsbereiche, Marketing und Kommunikation sowie Öffentliche Angelegenheiten besser einzubinden. Der Konsultationsprozess mit der zuständigen Stelle, dem Generaldirektor, hat bereits begonnen und soll im Laufe des Jahres 2023 abgeschlossen werden. Die neue Organisation soll eine bessere Abstimmung von Aktivitäten ermöglichen, Synergien fördern, die Stimme der Branche stärken und ein breiteres Engagement der Mitglieder bewirken.

Umfassende Fähigkeiten

Michele Bianchi verfügt über wichtiges, fundiertes Wissen über Dynamik und Trends im Verpackungssektor und hat umfassende Fähigkeiten im Management komplexer Organisationen entwickelt. Nach Abschluss eines Papiertechnikstudiums und eines Masters in Chemieingenieurwesen an der Universität Pisa begann er seine berufliche Laufbahn im Verpackungssektor bei Svenska Cellulosa Aktiebolaget-SCA, das 2012 von DS Smith, einem führenden Anbieter von Wellpappverpackungen, übernommen wurde. Vor seinem Eintritt in die RDM Group war er 15 Jahre in verschiedenen leitenden Positionen tätig und konnte während dieser Zeit acht Jahre lang auch internationale Erfahrung sammeln.

Langjährige Erfahrungen

Horst Bittermann ist seit September 2022 Generaldirektor von Pro Carton, der Europäischen Vereinigung der Karton- und Faltschachtelindustrie. Er verfügt über einen Masterabschluss in Betriebswirtschaft und sozial-ökologischer Ökonomie und kann auf eine langjährige Erfahrung in der Verpackungsindustrie als Direktor für Marketing & Kommunikation und Vertrieb bei der MM Group verweisen. Zuvor war er im Einzelhandel in verschiedenen leitenden Funktionen in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Projekte und HR tätig. Horst Bittermann besitzt umfassendes Fachwissen über die Verpackungsindustrie und ihre Triebkräfte sowie fundierte Kenntnisse in den Bereichen Marketing, Kommunikation, Nachhaltigkeit, Innovation, Vertrieb und Stakeholder-Management, einschließlich Akquisition und Integration.

