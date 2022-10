Numex Blocks – Tuben-Direktdruck auf dem Weg zum Wettbewerbserfolg

Global Flexcel Innovation Awards

Die Umstellung vom Tief- auf den Flexodruck bei Numex Blocks „wurde durch die Produktivität und Qualität möglich, welche die Kodak Flexcel NX Technologie bietet“.

Auf die Frage, wodurch sich Numex Blocks vom Wettbewerb abhebt, antwortet der Firmeninhaber Nitin Patil: „Wir behandeln jeden eingehenden Auftrag, wie wenn er der erste von diesem Kunden wäre. Sie verdienen alle dieselbe Zeit und Aufmerksamkeit.“

Diese Strategie hat dem in Mumbai ansässigen Druckvorstufenunternehmen in den letzten drei Jahrzehnten gute Dienste geleistet und wurde zuletzt mit einer Silber-Auszeichnung bei den von Miraclon ausgerichteten Global Flexo Innovation Awards (GFIA) gekrönt. Den Preis gab es für eine erfolgreiche Verfahrensumstellung vom Tief- auf den Flexodruckprozess, bei der für mehr als 2500 Hautpflegeartikel (SKUs) der Tuben-Direktdruck angewendet wurde. Was den Beitrag von Kodak Flexcel NX-Platten zum Erfolg des Auftrags betrifft, ist Nitin Patil der Meinung, dass der Wechsel zum direkten Bedrucken von Tuben ohne sie nicht möglich gewesen wäre, sowohl was die Produktivität als auch die Qualität betrifft. „Der Hersteller erzielte hervorragende Ergebnisse bei Rasterweiten von 60–70 L/cm und einer Produktionsgeschwindigkeit von 130 Tuben in der Minute.“

Vertrauen in den Flexodruck

Numex investierte 2014 in ein Kodak Flexcel NX System. In weiterer Folge wurden auch bei den Schwestergesellschaften von Numex – Nuflex Graphics in Pune und NS Digital Flexo in Hyderabad Flexcel NX Systeme installiert. Die Vierfach-Investition – ein fünftes System ist noch für dieses Jahr geplant – ist ein klares Anzeichen für Nitin Patils Vertrauen in den Flexodruck und die Flexcel NX Technologie, insbesondere für flexible Verpackungen. „Der Übergang vom Tief- zum Flexodruck vollzieht sich in ganz Asien, nicht nur in Indien“, sagt er und fügt hinzu, dass ein Faktor, der für den Flexodruck und insbesondere für Flexcel NX Platten spricht, „seine Fähigkeit ist, qualitativ hochwertige Ergebnisse auf dünneren, nachhaltigeren PE-Bedruckstoffen zu liefern – ein Bereich, in dem der Tiefdruck seine Grenzen hat“.

Der preisgekrönte Wettbewerbsbeitrag zeigte genau diese Vorteile sowie die für Numex typische Liebe zum Detail bei jedem einzelnen Auftrag auf. Ein zentrales Ziel des Auftrags war die Verbesserung des Nachhaltigkeitsprofils einer beträchtlichen Anzahl von in Tuben verpackten Hautpflegeprodukten – insgesamt über 2500 Artikelpositionen. Nitin Patil sagt: „Beim Tiefdruck und anderen Produktionsverfahren werden in der Regel Kunststoffmaterialien bedruckt, die dann auf die Tuben aufgebracht werden. Dies bedeutet nicht nur einen zusätzlichen Produktionsschritt, sondern auch eine höhere Komplexität in der Recyclingphase, wenn Etiketten und Hülsen vom Tubenkörper getrennt werden müssen.“

Gespräche zwischen den Beteiligten

Der Kunde von Numex, ein Verpackungsproduzent, wollte einen Tuben-Direktdruck-Workflow erforschen, der die Variabilität beim Recycling ausräumen und einen Fertigungsschritt überflüssig machen würde. Zu diesem Zweck hatte er in eine 13-Farben-Rotationsdruckmaschine investiert. Der nächste Schritt waren Gespräche zwischen Numex, dem Verpackungsproduzenten und dem Markenartikler, um potenzielle Herausforderungen zu identifizieren, die sich aus den Produkten selbst und dem geplanten Produktionsablauf ergeben könnten, einschließlich der Erzielung der richtigen Hauttonfarben, der besten Möglichkeit zur Aktualisierung der Gesamtverpackung sowie der Sicherstellung von schnellem Einrichten und schnellen Auftragswechseln angesichts der großen Anzahl unterschiedlicher Artikel. „Die Tuben bestanden aus koextrudiertem Standard-PE, das sich nur schwer bedrucken lässt“, erklärt Nitin Patil. „Außerdem waren die meisten Aufträge achtfarbig, und jede SKU wies unterschiedliche Designmerkmale auf – beispielsweise matte Beschichtungen, um eine Premium-Anmutung zu erzielen, Spotlackierungen und grafische Darstellungen mit anspruchsvollen Farbverläufen, die fast bis auf null ausliefen. All diese Beschichtungen und Lacke wurden mit Flexcel NX Platten aufgetragen. Deshalb verwendeten wir viel Arbeit darauf, herauszufinden, wie sich die Farben und Texturen am besten wiedergeben und sogar noch verbessern lassen.“

„Großartige Farben, wundervolle Bilder“

Die harte Arbeit hat sich gelohnt: Die GFIA-Jury lobte die erfolgreiche Rationalisierung des Produktionsprozesses und die damit einhergehende Verbesserung der Nachhaltigkeit der Produkte sowie die „hervorragende Druckqualität, die großartigen Farben und die wundervollen Bilder“.

Produktivität und Qualität waren genau das, was sich Numex von der Investition in das Flexcel NX System erwartete. Nitin Patil erinnert sich: „Etwa um 2014 erkannten die Markenartikler, vor allem dank der Flexcel NX Technologie, dass der Flexodruck nicht nur qualitativ hochwertige Ergebnisse liefert, sondern auch eine kosteneffizientere und produktivere Lösung ist, die Ausgaben in der Lieferkette einspart – ein wichtiger Aspekt.” Er führt eine ganze Reihe von Vorteilen an, welche die Flexcel NX Technologie bietet, so zum Beispiel präzise Bebilderung, schnelles Erreichen von Passer und Farbe, Langlebigkeit der Platten sowie eine deutlich höhere Produktivität: „Bebilderung, Verarbeitung und Trocknung erfolgen schneller – die gesamte Fertigungszeit für eine Platte ist um 30 bis 35 Minuten kürzer als bei anderen Technologien.“

Zum größten Teil Flexcel-Platten

Nach seinen Worten werden heute über 60 % der Produktion von Numex – sowohl für flexible Verpackungen als auch für Etiketten – mit Flexcel NX Platten abgewickelt. Er hebt die zahlreichen hochentwickelten Oberflächenstrukturierungsmuster von Miraclon hervor, „die unabhängig vom Bedruckstoff für optimale Farbdichten sorgen. Sie steuern den Farbfluss wie eine Mini-Rasterwalze! Wir können problemlos feine Raster mit Rasterweiten von 70–80 L/cm verwenden, und auch glatte Verläufe lassen sich erzielen.“

Nitin Patil äußert sich auch positiv über die von Miraclon geleistete Unterstützung, seit das Unternehmen zu einem Flexcel NX Anwender wurde. „Sie leisten eine fantastische Arbeit mit umfassender Unterstützung bei Hard- und Software, von Kalibrierung und Workflow-Optimierung bis hin zur argumentativen Hilfe bei unseren Tiefdruck-zu-Flexo-Diskussionen mit Kunden. Das trägt wirklich zum Wachstum der Branche bei.“

Eine glänzende Zukunft mit dem Flexodruck

Mit Blick in die Zukunft hat Numex Pläne, seine Position als ein führendes, auf den Flexodruck spezialisiertes Prepress-Unternehmen zu festigen, wozu auch eine engere Zusammenarbeit mit Kunden in frühen Phasen von Projekten gehört. „Wir glauben, dass wir Markenunternehmen auf diese Weise helfen können, Vorlaufzeiten noch weiter zu verkürzen. Der Schlüssel dazu ist, stets mit der neuesten Technologie Schritt zu halten, denn das wird uns helfen, weiter zu wachsen – und Wachstum ist ein Muss, wenn wir eine bessere Zukunft haben wollen.“

Ganz auf dieser strategischen Linie liegt die Investition von Numex in die neue Kodak Flexcel NX Central Software. Die Software wurde von Miraclon speziell entwickelt, um Kunden in ihrem Streben nach Effizienz, Abfallreduzierung und Arbeitseinsparungen zu unterstützen. Sie ist auf das Flexcel NX System zugeschnitten und versetzt Anwender in die Lage, ihre Plattenproduktion zu automatisieren und gleichzeitig verschiedene hochentwickelte Platten-Oberflächenstrukturierungsmuster anzuwenden.

Nitin Patil merkt abschließend an: „Mit der Flexcel NX Central Software können wir das Plattenlayout wesentlich schneller erstellen, als uns dies manuell möglich wäre. Die vereinfacht auch das Zusammenstellen unterschiedlicher Aufträge. Mit der automatischen Plattenlayoutfunktion konnten wir bis zu 50 % unserer Zeit einsparen, da wir nicht mehr überlegen oder planen müssen – wir laden die Dateien einfach in Flexcel NX Central, und die Software generiert das Plattenlayout automatisch.“