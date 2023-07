Editorial: Veränderungen mit großer Wirkung

Jetzt erschienen! Die neue Flexo+Tief-Druck mit dem Special "Funktionales Drucken"

In den vergangenen Jahren hat sich der Ansatz für die Gestaltung von Verpackungen stark verändert. Definierte sich in früheren Zeiten die Wertigkeit durch den maximalen Einsatz von Farben, Lacken und Schwarz, hat sich vor dem Hintergrund des wachsenden Bewusstseins für Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte die Designphilosophie grundlegend gewandelt. Minimalistische Motivelemente betonen die Wertigkeit des Produkts und werden gleichzeitig den ökologischen Ansprüchen gerecht. Zusätzlich liegt das Hauptaugenmerk heute verstärkt auf der Betonung regionaler Verwurzelung und hoher Qualität der abgepackten Produkte. Daher gilt, dass Verpackungen nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern auch umweltfreundlich und recyclingfähig sein sollen.

Reproduktion und Ressourcenschonung

Die Einsparung von Druckfarbe ist sicherlich ein Aspekt, der mit Blick auf die Umsetzung nachhaltiger Herstellungsprozesse auch die Reproduktion von Verpackungen maßgeblich herausfordert. Während früher mit metallischen Farben, Sonderfarben und Lacken gearbeitet wurde, gilt heute eher das Prinzip „Weniger ist mehr“. Der methodische Ansatz „First Time Right“ spart dabei nicht nur Zeit, sondern auch eine erhebliche Menge an Material und Einrichtungsaufwand an der Druckmaschine. Die Präzision im Farbmanagement bildet die Grundlage für eine hochwertige Reproduktion und trägt gleichzeitig zur Ressourcenschonung und damit zur Nachhaltigkeit bei.

Sinnvolle Materialauswahl und neue Druckmaschinen

Ein wesentliches Element zur Gestaltung nachhaltiger Prozessketten in der Verpackungsproduktion liegt in der Auswahl optimal geeigneter Materialien. Das ist aber oft einfacher gesagt als getan! So sind beispielsweise flexible Kunststoff-Verpackungen aus Monomaterialien in ihrer Siegelfähigkeit oftmals begrenzt. Bei faserbasierten flexiblen Verpackungen für Lebensmittel muss zweimal eine Barrierelackschicht mit hohem Auftragsgewicht übertragen werden, um eine definierte Schutzwirkung zu gewährleisten. Allerdings liegen die mit diesen Lacken realisierbaren maximalen Barriereeigenschaften noch immer nur im mittleren Bereich.

Dennoch zeigt der Markttrend bei Verpackungen eindeutig in Richtung faserbasierten Materialen. Für deren Bedruckung und Veredelung führten einige Maschinenhersteller entsprechend abgestimmte Lösungen in den Markt ein. Für den Druck flexibler Verpackungen aus Papier entwickelte z. B. Bobst eine spezielle Version ihrer Flexodruckmaschine Vision CI und Screen die für dieses Segment ausgelegte Digitaldruckmaschine Truepress PAC520P.

Last but not least präsentierte Heidelberger Druckmaschinen auf der diesjährigen Interpack die neue Boardmaster, eine Flexodruckmaschine (Reihenbau) für die hochvolumige Produktion von Faltschachteln und Getränkekartons.