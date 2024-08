Neue Folie für das Verpacken von Speiseeis

Innovia Films

Innovia Films, ein führender Hersteller von BOPP-Folien, hat die Markteinführung einer weißen ultra-niedrigdichten Folie angekündigt, die speziell für die Speiseeis-Anwendungen entwickelt wurde. Die neue Folie ist für den Einsatz auf Hochgeschwindigkeits-Flowpack-Maschinen von Speiseeisherstellern in Europa ausgelegt und lässt sich leicht bedrucken und versiegeln.

„Nichts verkörpert den Sommer mehr als Eiscreme, und wir sind stolz darauf, unsere neue VL40 weiße, kavitierte Folie anbieten zu können, die ein hervorragender Partner für eine unserer liebsten Sommerleckereien ist. Eine typische Art, Speiseeis zu verpacken, ist die Verwendung von Flowpack-Verpackungen, die die Qualität des Eis-Produkts bis zum Verzehr sicherstellt“, erklärt Alasdair McEwen, Leiter der europäischen Verpackungsabteilung von Innovia.

Die neue Folienqualität wurde von den Materialexperten am polnischen Innovia Films-Standort in Płock entwickelt, erfolgreich getestet und auf den Markt gebracht.

„Unsere Folie ist eine hochglänzende weiße coextrudierte OPP-Folie mit einem sehr breiten Heißsiegelbereich. Wir haben einige bedeutende Änderungen an unseren Extrusionsanlagen vorgenommen, um diese spezielle Folienqualität liefern zu können, die ideal für das Verpacken von Eiscremesandwiches und Eisstieleis geeignet ist. Das Team hat in sehr kurzer Zeit großartige Arbeit geleistet“, kommentiert Piotr Piasny, Geschäftsführer von Innovia Films in Płock. Zu den weiteren Merkmalen gehören eine sehr hohe Durchstoßfestigkeit, die wichtig ist, um das Eis-Produkt zu schützen und Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Die Folie ist hervorragenden zu bedrucken und ermöglicht eine leicht zu öffnende Verpackung.“

Die VL40-Folie ist weitgehend unempfindlich gegenüber klimatischen Einflüssen, sollte jedoch nicht bei Temperaturen über 40 °C gelagert werden. Unter geeigneten Lagerbedingungen kann die Folie für einen Zeitraum von sechs Monaten ohne Qualitätseinbußen gelagert werden.