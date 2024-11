Cesur Packaging erweitert Produktionskapazitäten mit neuer Blasfolienextrusionsanlage

Windmöller & Hölscher

Cesur Packaging, einer der führenden Hersteller flexibler Kunststoff-Verpackungen mit Sitz in Istanbul, Türkei, hat erfolgreich eine neue Blasfolienextrusionsanlage vom Typ Optimex II des deutschen Maschinenbauers Windmöller & Hölscher in seinem hochmodernen Werk in Bilecik, Türkei, in Betrieb genommen. Diese Investition ermöglicht es dem in Istanbul ansässigen Unternehmen, seine Produktionskapazitäten für Stretchhauben, Schrumpfhauben, FIBC-Liner und weitere flexible Folienarten signifikant zu erweitern. Kunden profitieren dabei von einem schnelleren und effizienteren Service.

Die neue Optimex II setzt Maßstäbe in der Produktionsoptimierung: Sie gewährleistet eine konstant hohe Folienqualität, steigert die Ausbringung und bietet maximale Flexibilität in der Herstellung.

Technologische Highlights der Optimex II

Die Blasfolienextrusionsanlage ist speziell auf die Herstellung von 3- oder 5-schichtigen Folien ausgerichtet und verbindet hohe Ausstoßleistungen mit außergewöhnlicher Folienqualität. Zahlreiche Komponenten basieren auf der bewährten Varex II High-End-Technologie von Windmöller & Hölscher und sind gezielt auf die Anforderungen der PE-Produktion abgestimmt.

Zu den zentralen Merkmalen der neuen Anlage zählen:

Schmelzqualität: Optimex II gewährleistet eine exzellente Schmelzverarbeitung für präzise Produktergebnisse.

Leistung und Qualität: Das bewährte Maxicone-Werkzeugkonzept sorgt für minimale Toleranzen und gleichbleibend hohe Folienqualität bei maximaler Produktionsleistung.

Kühlung und Profilsteuerung: Optimierte Komponenten verbessern die Produktionsgeschwindigkeit und sorgen für konsistente Qualität.

Integration: Sämtliche Maschinenkomponenten sind in ein fortschrittliches Steuerungs- und Automatisierungssystem eingebunden, das die Effizienz und Präzision erhöht.

Planlage: Eine lange Flachlegevorrichtung sorgt für optimale Folienebene.

Automatisierung: Neue Module reduzieren die Produktionskosten und steigern die Wirtschaftlichkeit.

Zusätzlich ist die Anlage mit der modernen Wickelanlage Filmatic O (Oberflächen-/Zentralwickler) ausgestattet, die für eine präzise und effiziente Wicklung der produzierten Folien sorgt. Die Optimex II ist bereits die zweite Blasfolienextrusionsanlage von Windmöller & Hölscher, die bei Cesur Packaging in Betrieb genommen wurde.