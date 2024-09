Varga-Flexo setzt auf Vetaphone-Koronatechnologie

Oberflächenbehandlung / Flexodruckmaschine

Das 1993 von Endre Varga in Ungarn gegründete Unternehmen Varga-Flexo Ltd. wird heute von seinem Sohn Dénes und seiner Tochter Dorottya in zweiter und dritter Generation geleitet. Endre Varga hatte 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Flexodruckmaschinen, bevor er Varga-Flexo mit dem Ziel gründete, maßgeschneiderte CI-Flexodruckmaschinen für den Mittel- und Breitbahndruck sowie Kaschiermaschinen, Schneidemaschinen und Plattenmontagegeräte anzubieten. Sein Anspruch war es, hohe Qualität mit Erschwinglichkeit zu verbinden. Der Erfolg seiner Vision spiegelt sich in über 250 installierten Maschinen in 22 Ländern wider, ergänzt durch zahlreiche internationale Auszeichnungen für Produktdesign und Innovation.

Varga legt großen Wert auf eine enge, persönliche Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Sein Ziel ist es, die spezifischen Anforderungen seiner Kunden an Qualität, kurze Einrichtzeiten, kosteneffizienten Betrieb und schnelle Kapitalrendite durch benutzerfreundliche Maschinen zu erfüllen. Um dies erfolgreich umzusetzen, wusste er, dass er eine vertrauensvolle Basis schaffen musste.

Enge Kundenbindung und zuverlässiger Service

„Langfristiges Denken ist für uns entscheidend. Deshalb müssen alle unsere Maschinen zuverlässig bei unseren Kunden laufen – und das tun sie seit 1993. Das Vertrauen unserer Kunden basiert auf unserem stabilen Service und Support, der sich über die Jahre zu einer engen Partnerschaft entwickelt hat – das macht uns aus“, erklärt Dénes Varga.

Das Unternehmen hat seinen Sitz in einer modernen Produktionsanlage in Lengyeltóti, etwa 150 km südwestlich von Budapest, nahe dem Plattensee. Derzeit beschäftigt Varga-Flexo 35 Mitarbeiter in der Produktion und im Service. Das Produktionswerk umfasst auch Abteilungen für Antriebstechnik und Elektronik, in denen neue Entwicklungen getestet werden, bevor sie auf den Markt kommen. Um den wachsenden Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, wird die Fertigung kontinuierlich erweitert und modernisiert.

„Die Beziehung zu unseren Kunden endet nicht mit der Installation der Maschinen. Wir bieten umfassende Schulungen für Bediener und Wartungspersonal, eine 24-Stunden-Hotline und einen effizienten Ersatzteilservice. Unser Support wird kontinuierlich optimiert, um die Maschinen auf einem hohen Produktionsniveau zu halten. Zusätzlich bieten wir ein Online-Fernüberwachungssystem an, das den Maschinenbedienern bei Bedarf kostenlose und sofortige Unterstützung bietet“, ergänzt Dénes Varga.

Starke Partnerschaft

Die Oberflächenbehandlung von Foliensubstraten in CI-Flexodruckmaschinen ist zwar ein kleiner, aber wesentlicher Prozessschritt – insbesondere für Kunden, die hochspezialisierte Folien bedrucken und veredeln.

„Als führendes Unternehmen in der Korona- und Plasmatechnologie ist Vetaphone der ideale Partner für Varga“, betont Karsten Koch, Area Sales Manager bei Vetaphone. „Beide Unternehmen sind familiengeführt, und von Anfang an gab es Synergien. Varga wollte Zuverlässigkeit und Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis, und Vetaphones Know-how erlaubt es uns, die Technologie exakt an ihre Anforderungen anzupassen. Die Koronatechnologie, die wir an Varga liefern, ist vollständig in die CI-Druckmaschinen integriert und über Profinet mit den Maschinen verbunden. Sie leistet bis zu 7 kW und ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 275 m/min. Diese enge Kooperation fördert den Austausch technischer Informationen, der beiden Seiten zugutekommt. Wir entwickeln unsere Oberflächenbehandlungstechnologie ständig weiter, um den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht zu werden, und das Feedback unserer OEM-Kunden ist dabei von unschätzbarem Wert“, fügt Koch hinzu.

CI-Flexodruckmaschine von Varga



Eine der Maschinen, die von Vetaphone-Technologie unterstützt wird, ist die Varga Oktoflex Casing. Zoltan Kelemen, Global Business Development Manager bei Varga, erklärt: „Diese mittelformatige CI-Flexodruckmaschine bietet hohe Druckqualität, kombiniert mit Non-Stop-Rollenwechsel und schnellen Auftragswechseln. Sie ist damit die ideale Lösung für kleinere Druckauflagen. Mit ihrer kompakten Bauweise und den niedrigen Betriebskosten amortisiert sie sich schnell. Dank eines 100-Prozent-Inspektionssystems wird die Druckqualität gewährleistet, und die Maschine entspricht den Industrie 4.0-Standards für Automatisierungseffizienz.“

Die Oktoflex Casing ist eine Weiterentwicklung der Oktoflex Premium Linie und ist in Bahnbreiten von 500 mm bis 800 mm sowie mit bis zu 10 Farben erhältlich. Sie erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 300 m/min, verarbeitet Rollen mit bis zu 600 mm Durchmesser und unterstützt lösemittel-, wasser- und UV-basierte Druckfarben. Sie wird zur Herstellung von Kunstdärmen und Schrumpfschläuchen eingesetzt, bedruckt aber auch Materialien wie BOPP, PE, PET, PA, CPP, Papier und Aluminiumfolie.

Abschließend sagt Dénes Varga: „Unsere CI-Flexodruckmaschinen sind so konzipiert, dass sie benutzerfreundlich, kosteneffizient und zuverlässig sind. Wir erwarten diese Standards auch von unseren Zulieferern. Die Erfahrungen mit Vetaphones Koronatechnologie haben unsere Erwartungen voll erfüllt, und wir freuen uns, sie unseren Kunden weiterzuempfehlen. Mein Vater hat Varga-Flexo auf Langfristigkeit aufgebaut, und genauso sehen wir auch unsere Zukunft mit Vetaphone.“