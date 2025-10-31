Vollautomatische Herstellung von Offsetdruckplatten

Heidelberg: neue Systeme zur durchgängigen CtP-Automatisierung

Mit der Markteinführung des Compact Pallet Loader (CPL) sowie des Compact Bender und deren Integration in eine Belichterstrecke treibt die Heidelberger Druckmaschinen AG die Automatisierung rund um die Druckplattenbelichtung (Computer-to-Plate) im Offsetdruck weiter voran.

Computer-to-Plate-Prozess: weiteres Effizienzpotential heben

Die komplette Automatisierung der Wertschöpfungskette in der Druckproduktion bis hin zum autonomen Druck ist das erklärte Ziel der Heidelberger Druckmaschinen AG. Mit der Markteinführung des Compact Pallet Loader und des Compact Bender treibt Heidelberg die Automatisierung auch rund um die Belichtung von Offsetdruckplatten weiter voran.

55 Platten pro Stunde

Der CPL ermöglicht in Verbindung mit den Belichtermodellen Suprasetter 106/A106 laut Heidelberg ein vollautomatisches Beladen der Systeme mit Druckplatten bei geringem Platzbedarf. Der CPL decke alle Leistungsklassen bis hin zum Spitzenmodell mit einer Belichtungsgeschwindigkeit von 55 Platten pro Stunde ab. Aufgrund der Integration in den Prinect-Workflow versorgt er das CtP-System vollkommen autonom mit Druckplatten im Einklang mit der Auftragsstruktur.

Zum Ende des Prozesses schließt das neue Druckplattenabkantungssystem Compact Bender die vollautomatisierte Aufbereitung der Offsetdruckplatten ab. In Verbindung mit einer optionalen Barcode-Erkennung ermögliche das System, die Druckplatten, vorsortiert nach Druckmaschine, Job und Plattensatz, ohne jeglichen manuellen Eingriff für den Druckprozess bereitzustellen.

1.200 Offsetdruckplatten- autonomes und berührungsloses Druckplattenhandling

Der Compact Pallet Loader ist in das Belichtersystem integriert. 1.200 Offsetdruckplatten im Formatbereich von 650 x 750 bis 1.050 x 1.200 Millimeter können laut Hersteller im Nonstop-Betrieb palettenweise bebildert werden. In Verbindung mit dem Compact Bender gewinne die gesamte Druckplattenerstellung, vom Beladen des Belichters bis zur abgekanteten Offsetdruckplatte, ein hohes Maß an Autonomie. Bestehende Suprasetter 106/A106 ab Baujahr 2017 können mit einem CPL nachgerüstet werden.

Mit dem Compact Pallet Loader schließt Heidelberg eine Lücke im Portfolio der Computer-to-Plate-Technik. In der Basisausführung wird der Suprasetter 106/A106 über den Dual Cassette Loader automatisch mit Druckplatten beladen. Das Fassungsvermögen beträgt dabei hundert Platten pro Fach. Am anderen Ende der Kapazitätsskala steht der Auto Pallet Loader APL mit einem Fassungsvermögen von 1.500 Druckplatten in einem einheitlichen Plattenformat.

Pilotanwender Druckstudio steigert Effizienz mit neuem CPL

Einer der Pilotanwender des neuen Compact Pallet Loader ist die Druckstudio GmbH in Düsseldorf, die hochwertige Akzidenzen und Verpackungen für namhafte Kunden aus der Automobil-, Mode-, Kosmetik-, Energie-, Werbe- und Luxusgüterindustrie produziert und dabei den Fokus auf eine besonders nachhaltige und ressourcenschonende Produktion legt. Druckstudio nahm den CPL vor wenigen Wochen in Verbindung mit einem neuen Suprasetter 106 und einer Speedmaster XL 106-8-P in Betrieb. Die Achtfarbenmaschine ergänzt eine bestehende Speedmaster XL 106-5+L. Der Mehrbedarf an Druckplatten, die abgearbeitet werden müssen, führte zur Entscheidung, den Suprasetter 106 mit dem Compact Pallet Loader auszurüsten.

Dazu Werner Drechsler, Gründer der Druckstudio GmbH und geschäftsführender Gesellschafter: „Der Einsatz des Compact Pallet Loader von Heidelberg sowie einer neuen Abkant- und Sortierstraße sorgt für einen reibungsloseren Produktionsablauf. Arbeiten wie das manuelle Befüllen von Plattenkassetten oder das Abkanten belichteter Druckplatten beanspruchten bisher viel Zeit. Dank der Automatisierung können wir diese Prozesse nun erheblich effizienter gestalten und unsere Produktivität deutlich steigern.“