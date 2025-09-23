Neuer Lackschutz: Druckereien sichern Produkte effizient

Koenig & Bauer

Mit der strategischen Initiative „protected at print“ setzt Koenig & Bauer Vision & Protection neue Impulse für die Druckindustrie. Ziel ist es, Druckereien dabei zu unterstützen, sich von reinen Dienstleistern zu vollwertigen Partnern im Bereich Produktschutz zu entwickeln. Die neue Positionierung eröffnet zusätzliche Einnahmequellen, stärkt die Kundenbindung und verschafft Druckereien Wettbewerbsvorteile.

Wertschöpfung durch Schutzintegration

Unter dem Dach von „protected at print“ bietet Koenig & Bauer Vision & Protection Technologien an, die direkt im Druckprozess angewendet werden können, darunter Stegano, Daktylo und Ovjera. Durch die direkte Integration dieser Sicherheitslösungen erhöhen sich sowohl Produktsicherheit als auch Produktionseffizienz.

Varnish protect ‘aegis’: Neuer Lackschutz für den Druck

Erstes Produkt der Initiative ist die Lackschutzlösung Varnish protect ‘aegis’. Sie nutzt die Stegano-Technologie, um versteckte Informationen wie Codes oder Bilder in die Lackschicht von Druckerzeugnissen zu integrieren, ohne das Design oder die Produktionsprozesse zu beeinträchtigen. Ein zentraler Vorteil: Eine einzige Lackplatte kann für unterschiedliche Kunden und Aufträge eingesetzt werden, was den Produktschutz effizient und flexibel macht.

Julian Schubert, CEO von Koenig & Bauer Vision & Protection, betont: „Angesichts zunehmender Bedrohungen für Produkt- und Markensicherheit liefern wir Lösungen, die zuverlässig und intelligent sind. Varnish protect ‘aegis’ überträgt unsere Expertise aus dem Hochsicherheitsdruck auf andere Produkte, um deren Schutz zu erhöhen.“

Schutz gegen Produktpiraterie und Fälschungen

Produktpiraterie verursacht jährlich Milliardenverluste – durch Umsatzverlust, sinkendes Vertrauen der Kunden und beschädigten Markenruf. Varnish protect ‘aegis’ bietet kryptografische Sicherheit und einen sofortigen Herkunftsnachweis, der die Rückverfolgbarkeit bis auf die Chargenebene ermöglicht. Die Lösung eignet sich insbesondere für kritische Märkte wie Babynahrung, Gesundheitsprodukte, Pharmazeutika oder Spielzeug.

Für die Implementierung sind weder Änderungen an Lieferketten noch Anpassungen an bestehenden Prepress-Workflows erforderlich. Die gebrauchsfertigen Lackplatten lassen sich wie Standardplatten in bestehende Lackierwerke integrieren, ohne Produktionsgeschwindigkeit oder -qualität zu beeinträchtigen. Die Technologie ist mit einer breiten Palette getesteter Lacke kompatibel.

Echtheitsprüfung über App

Marken können die Echtheit ihrer Produkte mit der App a verification app – ava überprüfen. Unsichtbare Daten werden ausgelesen und verifiziert, die Plattform unterstützt eine schnelle Offline-Prüfung von Euro-Banknoten sowie aktivierten Verpackungen. Anschauungsmaterial kann über die zuständige Vertriebsdirektion bezogen werden.