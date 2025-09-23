Mondi erweitert Digitaldruck um Weiß

Neue Branding-Perspektiven für braune Wellpappe

Mondi, international führender Anbieter nachhaltiger Papier- und Verpackungslösungen, ergänzt seinen Digitaldruck für Wellpappverpackungen um die Farbe Weiß. Die Erweiterung am Standort Ebersdorf ermöglicht kontraststarke, leuchtende Designs auf brauner Verpackung und eröffnet neue Möglichkeiten für Markenidentität und Wiedererkennbarkeit am Point of Sale.

Weißdruck auf brauner Pappe: Höhere Gestaltungsfreiheit

Mit der neuen Weißoption lassen sich Logos, Farben und Motive auf brauner Wellpappe fast so strahlend darstellen wie auf weißem Trägermaterial. Dies wird durch den Weißunterdruck erreicht, der zudem sanfte Verläufe, differenzierte Schattierungen und dreidimensionale Bildeffekte ermöglicht. Für die Umsetzung stehen bei Mondi erfahrene Spezialisten zur Verfügung, die Kunden bei der Gestaltung und Produktion begleiten.

Digitaldruck: flexibel, nachhaltig, effizient

Mondi setzt auf einen wasserbasierten Hochleistungsdigitaldruck, der sowohl auf Primär- als auch Sekundärverpackungen eingesetzt werden kann. Die Farben sind geprüft und von Swiss Quality Testing Services (SQTS) für Lebensmittelkontakt zugelassen.

Dank der Data-to-Print-Technologie entfallen Druckplatten und Klischees. Rüstzeiten verkürzen sich, und neue Designs lassen sich schneller umsetzen oder kurzfristig anpassen. Auch Barcodes, EAN- und QR-Codes können direkt auf die Verpackung gedruckt werden, was den Einsatz von Etiketten überflüssig macht und Fehlerquellen reduziert.

Effizienz in Produktion und Logistik

Digitaldruck erlaubt es, mittlere und große Auflagen derselben Verpackungsform mit unterschiedlichen Designs zu produzieren – etwa für saisonale, regionale oder Event-Kampagnen. Optimiertes Splitting sorgt dafür, dass jeweils nur die tatsächlich benötigte Menge gedruckt wird, was Lagerkosten senkt und Überproduktion vermeidet.

Breites Einsatzspektrum

Die Erweiterung um Weiß macht den Digitaldruck besonders attraktiv für Branchen wie eCommerce, Lebensmittel, Getränke und schnelllebige Konsumgüter. Mondi unterstreicht damit seine Rolle als Innovationsführer für nachhaltige Verpackungslösungen und setzt einen neuen Standard für die Branche.