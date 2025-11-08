Miraclon präsentiert neue Software-Version zur Optimierung der Plattenherstellung

Neues Kalibrierungstool sorgt für höhere Präzision und Konsistenz im Flexodruck

Miraclon hat die Veröffentlichung von Flexcel NX Central 3.0 bekanntgegeben, der neuesten Version seiner zentralen Softwareplattform für die Herstellung seiner Flexcel Flexodrucklatten. Die Weiterentwicklung wurde entwickelt, um Arbeitsabläufe zu optimieren, die Plattenleistung zu steigern und den Flexodruckprozess effizienter zu gestalten.

Automatisiertes Kalibrierungstool im Fokus

Kerninnovation der Version 3.0 ist ein automatisiertes Kalibrierungstool, das die manuelle Kalibrierung durch eine intelligente Selfservice-Lösung ersetzt. Durch die kontinuierliche Überprüfung und Anpassung der Systemeinstellungen können Schwankungen reduziert und optimale Bedingungen für die Plattenherstellung sichergestellt werden. Das Ergebnis sind konsistente, hochpräzise Flexoplatten, die auf der Druckmaschine zuverlässig funktionieren.

„Flexcel NX Central 3.0 ist ein weiterer Beleg für unser Engagement, Präzision, Konsistenz und Wiederholbarkeit im Plattenherstellungsprozess zu gewährleisten – dies sind tragende Säulen des modernen Flexodrucks“, erklärt Deana Conyard, Director of Product Marketing & Portfolio Management bei Miraclon. „Die Software erleichtert den Kunden die Abläufe bei der Druckformherstellung und unterstützt sie dabei, ein Höchstmaß an Plattenleistung und Produktivität zu erzielen.“

Erweiterte Funktionen für Effizienz und Materialeinsparung

Neben der neuen Kalibrierungsfunktion bietet Flexcel NX Central 3.0 direkten Zugriff auf weitere Mehrwertfunktionen für das Flexcel-NX System. Dazu zählen:

Dreifach-Oberflächenstrukturierung für präzisere Druckergebnisse

PureFlexo Printing, das unerwünschte Farbverbreitung reduziert und ungeplante Maschinenstillstände um bis zu 50 % verringert

Automatisiertes Plattenlayout, das den Zeitaufwand für manuelles Layout um bis zu 90 % reduziert und die Plattenausnutzung um bis zu 10 % verbessert

Verfügbarkeit

Bei neuen Installationen von Flexcel NX Systemen ist Flexcel NX Central 3.0 bereits enthalten. Bestehende Kunden können ab sofort ein Upgrade auf die neue Version durchführen, um von den erweiterten Funktionen und Optimierungen zu profitieren.