Mehrlagige Barrierebeschichtungen auf Papier

Fachpack 2025: Curtain Coating im Praxiseinsatz

Der regulatorische Druck auf die Verpackungsbranche nimmt zu: Mit der geplanten EU-Verpackungsverordnung (PPWR) rückt die Recyclingfähigkeit von Materialien stärker in den Mittelpunkt. Gleichzeitig müssen Verpackungen weiterhin höchste funktionale Anforderungen erfüllen – etwa beim Schutz sensibler Lebensmittel. Eine zentrale Frage lautet daher: Wie lassen sich wirksame Barrieren auf Papier realisieren, ohne dessen Wiederverwertbarkeit einzuschränken?

Auf der Fachpack 2025 in Nürnberg (23.–25. September) zeigt der Spezialpapierhersteller Felix Schoeller ein Verfahren, das auf diese Herausforderung eine Antwort geben soll. Mithilfe eines patentierten, mehrlagigen Dispersions-Curtain-Coatings lassen sich bis zu fünf wasserbasierte Barriereschichten auftragen. Das Verfahren soll sowohl flexible als auch recyclingfreundliche Verpackungslösungen ermöglichen.

„Die Technologie eröffnet neue Ansätze für zukunftsfähige Verpackungen, insbesondere in der Zusammenarbeit mit Markenartiklern und Verarbeitern“, erklärt Daniel Zimmermann, Leiter Vertrieb und Geschäftsentwicklung im Bereich Packaging bei Felix Schoeller.

Besonders geeignet ist das Verfahren für Anwendungen, bei denen dünne, flexible Papierlösungen gefragt sind – etwa in der Süßwaren-, Eis- und Snackverpackung. Erste praktische Umsetzungen gibt es bereits in der Primärverpackung von Schokoladenprodukten.

Das Unternehmen verweist auf seine langjährige Erfahrung mit unterschiedlichen Beschichtungstechnologien. Mit der Curtain-Coating-Methode will Felix Schoeller die Entwicklung faserbasierter Verpackungen vorantreiben.

Interessierte können sich auf der Fachpack 2025 in Halle 4A, Stand 234, über das Verfahren informieren. Dort wird unter anderem ein Modell des Curtain-Coating-Prozesses präsentiert. Ergänzend hält Andreas Bergmeier, Leiter Innovation & Technischer Vertrieb, am 23. September um 13 Uhr im Fachforum Innovationsbox (Halle 7, Stand 7-509) einen Vortrag zum Thema.