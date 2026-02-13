Lavarco Plates bringt neue Lackplatte für den Bogenoffset auf den Markt

Verpackungsdruck

Mit der Gründung der Lavarco Plates GmbH Anfang 2024 ist ein neues, technologieorientiertes Unternehmen in den Markt für Lackplatten eingetreten. Ziel des Unternehmens ist es, bewährte technologische Ansätze aus dem Flexodruck gezielt auf Lackanwendungen im Bogenoffset zu übertragen. Im Fokus steht dabei die neu entwickelte Fotopolymer-Lackplatte Lavarco Ruby CF für Verpackungs- und Veredelungsanwendungen, insbesondere im Faltschachtelbereich.

Gründer und Geschäftsführer Thies Knudsen verfügt über langjährige Erfahrung in der Entwicklung moderner Flexodruckplatten. Der Produktionsstandort des Unternehmens befindet sich in Ankum bei Osnabrück. Das Team von Lavarco Plates vereint fundiertes Know-how aus der Entwicklung, Herstellung und Verarbeitung von Flexodruckplatten mit umfassender Praxiserfahrung im Flexo- und Offsetdruck sowie in der Druck- und Verarbeitungstechnik.

Kernprodukt des Unternehmens ist die Fotopolymer-Lackplatte Ruby CF. Die Platte besteht aus einer Fotopolymer-Schicht auf einem beschichteten Aluminiumträger, ist für die digitale Bebilderung auf Laser-Imagersystemen ausgelegt und weist eine Plattenstärke von 1,16 Millimetern auf. Für die Herstellung wurde ein neuer, schlank gehaltener Fertigungsprozess entwickelt, der eine hohe und konstante Produktqualität sicherstellt. Als Fotopolymer kommt ein Material aus dem Hause DuPont Cyrel zum Einsatz.

Zu den Stärken der Lavarco Ruby CF zählen ein hoher und gleichmäßiger Lackübertrag, eine hohe Detailschärfe sowie tendenziell weniger Lackaufbau in der Druckmaschine und gutes Reinigungsverhalten. Oberflächenstrukturen können den homogenen Lackübertrag zusätzlich steigern und lassen sich bei der Verarbeitung ohne komplexe Workflows integrieren. Aufgrund der Materialeigenschaften zeigt die Platte nur eine geringe Abhängigkeit der resultierenden Plattenstärke nach der Verarbeitung von der dabei eingesetzten UV-Belichtung, was insbesondere für den hoch standardisierten Offsetdruck von Bedeutung ist. Der Aluminiumträger sorgt darüber hinaus für eine hohe Dimensionsstabilität und zuverlässige Passereigenschaften, auch bei mehrfachem Einspannen.

Die Entwicklung der Lavarco Ruby CF erfolgte praxisnah. Erste Testplatten wurden bereits während der Entwicklungsphase bei Smurfit Westrock in Melle unter Produktionsbedingungen eingesetzt. Inzwischen nutzen beide deutschen Standorte von Smurfit Westrock, die im Bogenoffset tätig sind, die Platte im Regelbetrieb.

Seit Anfang 2025 ist die Ruby CF kommerziell verfügbar und wird von einer wachsenden Zahl von Druckern und Veredelern in Deutschland eingesetzt. Parallel dazu laufen Tests bei Druckereien außerhalb Deutschlands, um das internationale Wachstum vorzubereiten.

Weitere Informationen zum Unternehmen und zur Ruby CF finden sich unter www.lavarco-plates.com.