Kodak stellt Prinergy Insite Portale Version 11.5 vor

Mehr Effizienz und Sicherheit

Kodak hat Version 11.5 der webbasierten Kodak Prinergy Insite Portale veröffentlicht, die autorisierten Nutzern weltweit rund um die Uhr Zugriff ermöglichen. Die neue Version enthält zahlreiche Weiterentwicklungen für das Kodak Prinergy Insite Prepress Portal (IPP) sowie den Kodak Prinergy Insite Creative Workflow (ICW).

Das Prinergy Insite Prepress Portal fungiert als webbasiertes Gateway zur Druckvorstufe. Es erleichtert das Hochladen von Kundendateien in den branchenführenden Prinergy Workflow und ermöglicht es Druckdienstleistern und ihren Kunden, den Produktionsfortschritt zu verfolgen, Änderungen gemeinsam zu bearbeiten sowie Aufträge zu prüfen und freizugeben.

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Mit dem Prinergy Insite Creative Workflow können Druckereien ihren Kunden, Markenunternehmen und Designern eine aufgabenbasierte, kollaborative Arbeitsumgebung bereitstellen, die Designprozesse, Asset-Management und Freigaben deutlich effizienter gestaltet.

Die neue Version bietet zusätzliche Aktionen für die regelbasierte Automatisierung (Rules-Based Automation, RBA) von Prinergy. Dadurch lassen sich Kundenprüfungen und Freigabeprozesse effizienter gestalten und Entscheidungen schneller treffen.

Zu den weiteren Highlights von Version 11.5 zählen Funktionen für ein schnelleres Auftragsmanagement und eine höhere Produktivität, die systemübergreifende Synchronisation von E-Mail-Adressen zur Vermeidung von Inkonsistenzen sowie aktualisierte Bibliotheken und Unterstützung für das neueste macOS. Dadurch wird auch die Nutzung des Kodak Matchprint Virtual Softproofings reaktionsschneller und stabiler. Darüber hinaus sorgen verbesserte IIS-Konfigurationen (Internet Information Services) für mehr Sicherheit und Leistungsfähigkeit der Insite Portale.

„Die Einführung von Version 11.5 der Prinergy Insite Portale unterstreicht Kodaks Engagement für die kontinuierliche Weiterentwicklung unseres Software-Ökosystems in Druckvorstufe und Druck. Gleichzeitig helfen wir Druckbetrieben dabei, sich erfolgreich an die sich wandelnden Anforderungen ihrer Kunden anzupassen“, sagt Jim Barnes, Chief IT Implementation Officer bei Kodak.

„Mit diesem Upgrade profitieren Anwender der Prinergy Insite Portale von Verbesserungen bei Datensicherheit, Leistung sowie Service und Support. Dadurch können sie ihren Kunden eine sichere und komfortable Online-Zusammenarbeit bieten und Aufträge effizienter sowie profitabler abwickeln.“

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