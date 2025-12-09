Hybrid Software veröffentlicht Packz 11.5 für Verpackungsvorstufe

Einführung eines Rastererkennungs-Tools

Hybrid Software hat die Version 11.5 seines PDF-Editors Packz vorgestellt. Das Release markiert einen weiteren Entwicklungsschritt des Unternehmens und steht im Zeichen enger Zusammenarbeit mit der Anwendergemeinschaft.

„Der Input unserer Nutzerinnen und Nutzer war für dieses Release besonders prägend“, erklärt Pascal Wybo, Product Manager bei Hybrid Software. Man habe intensiv Rückmeldungen aus der Praxis gesammelt, um Funktionen, Arbeitsabläufe und Bedienbarkeit weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse flossen direkt in die neue Version ein.

Präzise Rasteranalyse mit neuem Erkennungs-Tool

Zu den zentralen Neuerungen zählt das Rastererkennungs-Tool, das Packz Max um ein Qualitätskontrollwerkzeug mit Harlequin-RIP-Technologie erweitert. Es ermöglicht eine präzise Analyse von Rasterparametern direkt in der Packz-Umgebung. Neben Rasterweite und Rasterwinkel werden auch Werte zur Tonwertzuwachs-Kompensation, minimale und maximale Punktgrößen sowie Plattenlinearisierung ausgewertet. Die Funktion unterstützt sowohl Daten aus der Packz Max RIP-Vorschau als auch geladene 1-Bit-TIFF-Dateien und soll eine konsistente Druckqualität über verschiedene Produktionsumgebungen hinweg sicherstellen.

CF2-Standard erhält 3D-Varianten

Gemeinsam mit den Partnern Arden Software, Engview und TreeDiM erweitert Hybrid Software den CF2-Standard um 3D-Varianten. PACKZ 11.5 und die entsprechenden Partnerlösungen können nun mehrere Faltkonfigurationen – etwa geschlossen, geöffnet oder flach – innerhalb einer einzigen CF2-Datei verwalten. Die 3D-Varianten lassen sich in der iC3D-Raytracing-Software unmittelbar darstellen und sind kompatibel mit Konstruktionssystemen, die das erweiterte Format unterstützen. Die Neuerung soll Entwicklungsprozesse beschleunigen und die Kommunikation im Verpackungsworkflow verbessern.

Verbesserte Sonderfarbvisualisierung

PACKZ 11.5 bietet zudem eine optimierte Darstellung von Sonderfarben auf Basis der ColorLogic-Technologie. Spektrale oder farbmetrische Daten aus CxF/X-4-Dateien sowie aus Farbbüchern werden präzise wiedergegeben. Die Verbesserungen zeigen sich insbesondere bei Sonderfarbverläufen und Mischungen aus Prozess- und Sonderfarben. Zudem kann der Bedruckstoff über die Einstellung „Absolut farbmetrisch“ realitätsnah simuliert werden.