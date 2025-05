Exklusive Partnerschaft mit Elettromeccanica Bonato in der DACH-Region

IBD Wickeltechnik erweitert Portfolio

Die IBD Wickeltechnik GmbH geht eine exklusive Vertriebs- und Technologiepartnerschaft mit dem italienischen Unternehmen Elettromeccanica Bonato ein. Künftig übernimmt IBD die exklusive Vertretung der Bonato-Produkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bonato ist ein ausgewiesener Spezialist für Systeme zur elektrostatischen Entladung und ergänzt das bestehende Portfolio von IBD um ein zukunftsweisendes Technologiefeld im Bereich Antistatik.

Elektrostatische Kontrolle als entscheidender Erfolgsfaktor

Mit der Partnerschaft erschließt IBD einen entscheidenden neuen Kompetenzbereich: die gezielte Neutralisation elektrostatischer Aufladungen in industriellen Prozessen. Das gemeinsame Produktangebot umfasst unter anderem Ionisationssysteme, Hochspannungsgeräte sowie explosionsgeschützte Komponenten zur ESD-Kontrolle, die insbesondere in sensiblen Produktionsumgebungen eine zentrale Rolle spielen. Die Integration dieser Technologien eröffnet IBD-Kunden einen echten Mehrwert – durch ganzheitliche Lösungen von der mechanischen Bahnführung bis zur elektrostatischen Entladung. „Mit Bonato ergänzen wir unsere Wickeltechnik um einen entscheidenden Baustein: die Kontrolle statischer Elektrizität. Unsere Kunden profitieren künftig von durchdachten, integrierten Systemlösungen“, erklärt Dennis Hermann, Geschäftsführer der IBD Wickeltechnik.

Die Einsatzgebiete der Bonato-Systeme liegen vor allem in Branchen, in denen elektrostatische Aufladung produktionskritische Auswirkungen haben kann – etwa in der Verpackungs-, Druck- oder Folienverarbeitung. In diesen hochautomatisierten Bereichen kann unkontrollierte Ladung zu Staubanziehung, Funkenbildung oder sogar zu Produktionsstillständen führen. Bonatos Antistatik-Technologie schafft hier zuverlässig Abhilfe und lässt sich dank kompakter Bauformen auch problemlos in bestehende Anlagen integrieren. Besonders gefragt sind innovative 24V-Lösungen, EX-zertifizierte Ausführungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen sowie modular konzipierte Systeme, die sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen lassen. Die jahrzehntelange Erfahrung von Bonato in der kundenspezifischen Entwicklung ist dabei ein bedeutender Vorteil – insbesondere für OEMs und Hersteller von Sondermaschinen.

Strategischer Marktzugang mit technischem Mehrwert

Für Bonato stellt die DACH-Region einen zentralen Wachstumsmarkt dar. Die Partnerschaft mit IBD ermöglicht einen direkten Marktzugang mit lokaler Nähe, technischer Beratung und kompetentem Service vor Ort. „Die Zusammenarbeit mit IBD erlaubt es uns, unsere Systeme schneller und gezielter in der Region zu etablieren. Wir schätzen das technische Know-how und die Marktkenntnis des IBD-Teams sehr“, betont Anna Schiro, Sales Managerin bei Elettromeccanica Bonato. Gemeinsam setzen die beiden Unternehmen auf eine vertriebsstarke, serviceorientierte Marktstrategie, die sowohl Maschinenbauer als auch Endkunden anspricht.

Elettromeccanica Bonato

wurde 1978 in Vicenza (Italien) gegründet und ist ein familiengeführter Anbieter hochwertiger Lösungen zur Kontrolle statischer Elektrizität. Das Unternehmen beliefert weltweit Kunden aus unterschiedlichen Industrien und ist für seine kompakte, modulare Bauweise und hohe Qualität bekannt.

Die IBD Wickeltechnik GmbH

mit Sitz in Bad Oeynhausen entwickelt und produziert seit über 30 Jahren Komponenten für die bahnverarbeitende Industrie. Zum Portfolio gehören Spannsysteme, Regeltechnik und modulare Maschinenlösungen, die in zahlreichen Industriezweigen weltweit im Einsatz sind.