Drei neue Hochleistungsfolien für anspruchsvolle Verpackungsaufgaben

allvac Folien GmbH

Lebensmittel mit kantiger, spitzer oder unregelmäßiger Form stellen besondere Anforderungen an Verpackungsmaterialien. Dazu zählen unter anderem Krustentiere mit festem Panzer, Fleisch mit Knochenanteil oder Wurstwaren mit Metallclip. Für diese Anwendungen hat die allvac Folien GmbH drei neue Hochleistungsfolien entwickelt: allflex SX, allflex EX und allflex SX Plus. Die mehrschichtigen PA/PE-Verbundfolien zeichnen sich durch eine hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit aus und sind für den Einsatz bei mechanisch stark beanspruchten Produkten konzipiert.

„Unsere Kunden benötigen Verpackungslösungen, die auch unter anspruchsvollen Bedingungen zuverlässig funktionieren“, erklärt Dr. Andreas S. Gasse, Geschäftsführer der allvac Folien GmbH mit Sitz in Waltenhofen im Allgäu. „Mit den neuen allflex-Typen reagieren wir gezielt auf diese Anforderungen und erweitern unser Portfolio für sensible Anwendungen.“

Mechanisch belastbar und formstabil

Die Folie allflex SX besteht aus einer 11-schichtigen PA/PE-Verbundstruktur und ist in Dicken von 100 bis 350 µ erhältlich. Sie kombiniert eine hohe Formbarkeit mit ausgeprägter Reiß- und Durchstoßfestigkeit. Damit eignet sie sich insbesondere für Produkte wie Fleisch mit Knochen, Speck, Spareribs, Krustentiere oder Hartkäse. Auch bei hoher mechanischer Beanspruchung bleibt die Folie stabil und schützt zuverlässig vor Beschädigungen. Zudem verfügt sie über gute Siegeleigenschaften sowie Barrierefunktionen, die zur Produkthaltbarkeit beitragen.

Zusätzliche Barriere für empfindliche Produkte

Die ebenfalls 11-schichtige allflex EX basiert auf derselben PA/PE-Struktur wie die allflex SX, ergänzt diese jedoch um eine EVOH-Hochbarriereschicht. Dadurch bietet sie einen verbesserten Schutz gegenüber Sauerstoff und eignet sich besonders für empfindliche Lebensmittel, bei denen eine verlängerte Haltbarkeit erforderlich ist.

Geeignet für Krustentiere und weitere „Härtefälle“

Ein typisches Einsatzfeld für die neuen Folien sind Meeresfrüchte mit hartem Panzer wie Garnelen, Hummer, Krabben oder Langusten. Solche Produkte führen bei Standardfolien häufig zu Materialversagen während des Verpackungsprozesses oder zu Beschädigungen bei Transport und Lagerung. „Gerade bei Krustentieren stoßen herkömmliche Folien oft an ihre Grenzen“, sagt Thomas Herbst, Vertriebsleiter bei allvac. „Die neuen allflex SX- und EX-Typen sind speziell für diese Belastungen ausgelegt.“

Breites Anwendungsspektrum

allflex SX und allflex EX sind für unterschiedliche Anwendungen in der Lebensmittelindustrie vorgesehen. Sie kommen sowohl bei Meeresfrüchten als auch bei Hartkäse sowie Fleisch- und Wurstwaren mit Knochen- oder Metallanteilen zum Einsatz. Die verfügbaren Foliendicken erlauben eine produktspezifische Anpassung an unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich Stabilität und Schutzwirkung.

Erhöhte Durchstoßfestigkeit

Für besonders anspruchsvolle Anwendungen bietet allvac mit der allflex SX Plus eine weiterentwickelte Variante an. Mit einem Polyamidanteil von 40 Prozent weist sie eine nochmals gesteigerte mechanische Belastbarkeit auf. Sie eignet sich unter anderem für stark beanspruchte Verpackungen wie frische Spareribs oder Schalentiere mit ausgeprägten Kanten.

Über allvac

Die allvac Folien GmbH ist auf die Entwicklung und Produktion tiefziehfähiger Barrierefolien auf Basis von Polyethylen und Polyamid spezialisiert. Die Verbundfolien werden vor allem für die Verpackung verderblicher Lebensmittel wie Fleisch, Wurst, Käse, Backwaren und Fertiggerichte eingesetzt. Das familiengeführte Unternehmen deckt die gesamte Prozesskette von der Entwicklung über die Extrusion bis zur Konfektionierung ab. Produziert wird sowohl mittels Blasfolienextrusion als auch über Castfilmextrusion, abhängig von der jeweiligen Anwendung und den geforderten Materialeigenschaften.