Asahi Photoproducts bringt neue Flexodruckplatten-Serie REVO auf den Markt

Solvent Zero-Plattenproduktion

Asahi Photoproducts hat mit der REVO-Serie eine neue Generation nachhaltiger Flexodruckplatten eingeführt. Die Serie vereint die Technologien AWP-REVO und AFP-REVO und bietet Druckereien eine Kombination aus geringerer Umweltbelastung, schnelleren Produktionszyklen und gleichbleibender Druckqualität. Die Platten sind Teil des AWP-REVO-Ökosystems, einer wasserbasierten Verarbeitungsplattform, die Asahis „Solvent Zero“-Strategie unterstützt, sowie von AFP-REVO für eine Plattenproduktion mit reduziertem Lösemittelverbrauch.

Unabhängig davon, ob Druckereien wasser- oder lösemittelbasierte Prozesse nutzen, profitieren sie von stabiler Qualität dank Asahis CleanPrint-Technologie. Im Zuge der Harmonisierung hat Asahi seine preisgekrönten AFP-R-Lösemittelplatten unter der Marke AFP-REVO zusammengeführt. Die Platten sind bereits Quartz-zertifiziert von Esko und erfüllen die hohen Anforderungen des Premium-Flexodrucks für Verpackungen und Etiketten.

Anzeige

Nachhaltigkeit trifft Performance

Das AWP-REVO-Ökosystem reduziert den Einsatz von Lösemitteln und minimiert den Ressourcenverbrauch bei der Plattenherstellung. Druckfertige AWP-REVO-Platten lassen sich in rund einer Stunde produzieren. Dank der CleanPrint-Technologie profitieren Anwender von exzellentem Farbauftrag und weniger Maschinenstillständen für die Plattenreinigung.

Mit der AWP-LOOP-Anlage, einem geschlossenen Wasserkreislauf mit Microza-Membranfiltration, können bis zu 90 % des Abwaschwassers recycelt und wiederverwendet werden. Die Platten sind in zwei Varianten erhältlich: AWP-REVO WHR (RoundTop) und AWP-REVO WHF (FlatTop) – für ein breites Spektrum an Verpackungs- und Etikettenanwendungen.

Hauptkomponenten des REVO-Ökosystems:

AWP-REVO wasserwaschbare Flexodruckplatte: Benötigt nur Wasser und Anti-Former, keine Detergenzien; bietet hochauflösende Qualität, geringere Stillstandszeiten der Druckmaschine und konstante Leistung.

AWP-REVO 2530AA Plattenprozessor: Kompakt, benutzerfreundlich, optimiertes Bürstendesign; sorgt für feinstrukturiertes Screening und gleichbleibende Farbwiedergabe.

AWP-LOOP-Anlage: Geschlossener Wasserkreislauf mit Membranfiltration; bis zu 90 % Prozesswasser werden recycelt, Abwasser und Kosten werden deutlich reduziert.

Die AFP-REVO-Platten sind speziell für den hochwertigen Verpackungsdruck konzipiert. Sie sind kompatibel mit allen Farbsystemen, bieten hohe Farbdeckkraft und reproduzieren feine Schriften und Linien konturenscharf. Im Vergleich zu herkömmlichen Platten reduziert sich der Lösemittelverbrauch bei der Herstellung um etwa 30 %, zudem sinken Trocknungszeit und Energiebedarf.

Ausblick

Asahi plant, das AWP-REVO-Ökosystem künftig auch auf größere Plattenformate auszuweiten. Mit dem steigenden Bedarf an vollständig wasserwaschbaren, detergenzfreien Plattenlösungen erweitert das Unternehmen sein Portfolio nachhaltiger Technologien kontinuierlich, um Druckereien zu helfen, Umweltbelastungen zu reduzieren, Effizienz zu steigern und Druckqualität zu optimieren – hin zu einer Solvent Zero-Plattenproduktion.