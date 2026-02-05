Südpack Medica startet MedHub

Neuer Service für die Healthcare-Industrie

Mit MedHub erweitert Südpack Medica sein Serviceportfolio um ein neues Angebot für die Healthcare-Industrie. Ab sofort können Kunden hochwertige, vorgefertigte Beutel in Standardformaten und definierten Chargengrößen schnell und unkompliziert per Telefon, E-Mail oder online bestellen. Die Verpackungslösungen werden in ISO-zertifizierten Reinräumen gefertigt, sind dauerhaft lagerverfügbar und erfüllen sämtliche hohen Qualitätsanforderungen der Gesundheitsbranche.

MedHub richtet sich an medizinische Einrichtungen und Zulieferer, die Standardbeutel kurzfristig und mit minimalem organisatorischem Aufwand benötigen. Am neu erweiterten Standort in Coulmer, Frankreich, der nach ISO 7 betrieben wird, hat Südpack Medica seine Prozesse gezielt optimiert, um eine schnelle Auftragsabwicklung und den zügigen Versand lagernder Produkte sicherzustellen.

Die vorgefertigten Beutel kommen entlang verschiedener Stufen der pharmazeutischen Wertschöpfungskette zum Einsatz. Sie eignen sich unter anderem zur Verpackung von Komponenten wie Stopfen, Filtern oder Konnektoren und werden häufig als Transferverpackung für Glasfläschchen, Ampullen oder Spritzen verwendet. Diese Produkte sind essenziell für die Applikation flüssiger Parenteralia wie Infusionen und müssen daher bis zum Abfüllprozess vollständig steril bleiben.

Neben Tyvek-Rollenware umfasst das aktuelle Portfolio insbesondere dreiseitig versiegelte Beutel aus Folie und Tyvek. Diese sind sterilisierbar, durchstoßfest und zeichnen sich durch eine hohe Feuchtigkeitsbeständigkeit aus. Ihre exzellenten Barriereeigenschaften gewährleisten maximalen Produktschutz, während die hervorragende Peelbarkeit des Materials ein schnelles und sauberes Öffnen ermöglicht – selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Für schwerere Produkte bietet Südpack Medica zudem dreiseitig versiegelte Beutel aus PA/PE in unterschiedlichen Größen an, die eine zuverlässige mikrobielle Barriere bieten und für die Gammasterilisation geeignet sind.

Alle Beutel werden unter Reinraumbedingungen hergestellt, sind permanent verfügbar und können jederzeit online bestellt werden. Zur Sicherstellung höchster Qualitäts-, Sicherheits- und Compliance-Standards stellt Südpack Medica sämtliche relevanten Zertifizierungen zur Verfügung. Weitere Informationen zu MedHub sind auf der Website von Südpack Medica abrufbar.

Der neue Service richtet sich insbesondere an Kunden mit kontinuierlichem Bedarf an Standardverpackungen für den täglichen Einsatz, die Wert auf einfache Bestellprozesse und kurze Lieferzeiten legen. Ergänzend dazu bietet Südpack Medica weiterhin maßgeschneiderte Beutellösungen an – mit freier Wahl von Formaten, Materialkombinationen und Öffnungssystemen sowie bedruckten und unbedruckten Ausführungen.