Maximale Maschinenverfügbarkeit – weltweit und jederzeit

W&H Remote Services

Mit den Remote Services von Windmöller & Hölscher (W&H) reduziert Hayat ungeplante Stillstandszeiten und steigert die Effizienz seiner Produktion durch unmittelbare, rund um die Uhr verfügbare Expertenunterstützung. Der digitale Serviceansatz trägt entscheidend zu einer stabilen und zuverlässigen Fertigung bei.

Hayat Kimya: Globaler FMCG-Anbieter mit leistungsfähiger Produktion

Hayat Kimya San. A.S., 1987 gegründet, hat sich mit 27 Produktionsstätten in acht Ländern als global bedeutender Anbieter im Bereich schnelllebiger Konsumgüter etabliert. Das Markenportfolio des Unternehmens, zu dem unter anderem Bingo, Molfix, Molped, Papia und Familia zählen, ist in mehr als 100 Ländern vertreten. Hayat gilt als größter Tissuehersteller im Nahen Osten, in Osteuropa und in Afrika.

Am türkischen Standort Kocaeli bildet ein moderner, leistungsfähiger Maschinenpark die Grundlage für diese Marktposition. Dazu zählen unter anderem sechs Extrusionsanlagen und fünf Flexodruckmaschinen von Windmöller & Hölscher, die einen wesentlichen Beitrag zur Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit des Standorts leisten.

Effizienzgewinn durch W&H Remote Services

Um die hohe Anlagenverfügbarkeit dauerhaft sicherzustellen, setzt Hayat seit 2015 auf die Service-Hotline und den Remote Service von W&H. Die rund um die Uhr erreichbare Hotline ist mit erfahrenen Spezialisten besetzt und ermöglicht eine schnelle sowie zielgerichtete Fehleranalyse. Über den Remote Support können sich die Techniker direkt auf die Maschinen aufschalten, Störungen lokalisieren und Lösungen einleiten, ohne physisch vor Ort zu sein. Auf diese Weise lassen sich Stillstandszeiten signifikant verkürzen und Produktionsabläufe stabil halten.

Wie effektiv dieser Ansatz ist, zeigt ein aktueller Vorfall an einer Vistaflex-Flexodruckmaschine. Nachdem mehrere Alarme zum Maschinenstillstand geführt hatten, nahm das Instandhaltungsteam umgehend Kontakt mit der W&H Service-Hotline auf. Innerhalb weniger Minuten waren zwei Techniker per Fernzugriff zugeschaltet und führten das Team Schritt für Schritt durch die Fehlersuche. Zunächst wurden defekte Sicherungen identifiziert, anschließend ein fehlerhaftes Netzteil und schließlich ein defekter Gleichrichter. Durch die strukturierte Unterstützung konnte die Maschine deutlich schneller wieder in Betrieb genommen werden, als dies ohne externe Hilfe möglich gewesen wäre.

Aus Sicht von Hayat bedeutet die Zusammenarbeit mit W&H erhebliche Zeit- und Kostenvorteile. Der unmittelbare Zugang zu spezialisiertem Know-how erhöht die Betriebssicherheit und schafft die notwendige Planungssicherheit, um auch komplexe technische Herausforderungen effizient zu bewältigen. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit beider Unternehmen ist zugleich auf die Zukunft ausgerichtet. Hayat prüft fortlaufend Investitionen, Retrofit-Lösungen und Optimierungsvorschläge, um bestehende Produktionsprozesse weiterzuentwickeln und neue Projekte umzusetzen. Der enge Austausch mit W&H unterstützt das Ziel, Produktionsabläufe schneller, sicherer und nachhaltiger zu gestalten und die Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern.

Über Hayat Kimya San. A.S.

Hayat Kimya San. A.S. ist ein international tätiges Unternehmen der Konsumgüterindustrie mit Sitz in Istanbul. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und ist Teil der Hayat-Gruppe, deren Geschichte bis ins Jahr 1937 zurückreicht. Hayat Kimya zählt heute zu den führenden Herstellern von Fast Moving Consumer Goods und ist weltweit aktiv.

Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Produktion von Hygiene-, Pflege-, Reinigungs- und Haushaltsprodukten. Zum Sortiment gehören unter anderem Baby- und Erwachsenenwindeln, Damenhygieneartikel, Tissue- und Papierprodukte sowie Wasch- und Reinigungsmittel. Marken wie Molfix, Molped, Papia, Familia und Bingo sind in zahlreichen internationalen Märkten etabliert und genießen ein hohes Vertrauen bei Verbraucherinnen und Verbrauchern.

Mit Vertriebsaktivitäten in mehr als 100 Ländern auf fünf Kontinenten und Produktionsstätten in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien verfügt Hayat Kimya über eine starke globale Präsenz. Diese Struktur ermöglicht es dem Unternehmen, regionale Marktanforderungen flexibel zu bedienen und zugleich effiziente Lieferketten sicherzustellen. In seiner Branche zählt Hayat Kimya zu den weltweit größten Herstellern von Markenwindeln und zu den führenden Tissue-Produzenten in mehreren Regionen.