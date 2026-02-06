Die Brückner Group erweitert ihr Technologieportfolio und investiert in globale Innovationsstrukturen

Ausbau des Technologiezentrums am Stammsitz in Siegsdorf bis 2029

Die Brückner Group richtet ihre strategische Weiterentwicklung konsequent auf langfristige Wettbewerbsfähigkeit aus. Mit der Akquisition der Hennecke Group, dem gezielten Ausbau globaler Innovationsstrukturen sowie der Etablierung zentraler Corporate Services stärkt die international tätige Unternehmensgruppe ihr Technologieportfolio, ihre Innovationskraft und ihre operative Exzellenz. Ziel ist es, die Marktführerschaft in globalen Nischenmärkten weiter auszubauen und zugleich die Voraussetzungen für nachhaltiges Wachstum zu schaffen.

Strategische Diversifikation im deutschen Maschinenbau

Mit der Übernahme der Hennecke Group erweitert die Brückner Group ihr Portfolio gezielt um Schlüsseltechnologien zur Verarbeitung von Polyurethan (PUR) und stärkt damit ihre material- und technologiebezogene Expertise. Systemlösungen für Reaktivkunststoffe eröffnen neue Anwendungsfelder und Märkte jenseits des bisherigen Kerngeschäfts und ergänzen das bestehende Leistungsangebot um eine weltweit führende System- und Prozesskompetenz.

Anzeige

Der Erwerb fügt sich zugleich in einen übergeordneten Branchentrend ein: Im internationalen Maschinen- und Anlagenbau gewinnen technologische Spezialisierung, Diversifikation und industrielle Konsolidierung zunehmend an Bedeutung.

Die Brückner Group mit bislang rund 2.700 Mitarbeitenden in zwölf Ländern und einem Jahresumsatz von über 1,2 Milliarden Euro wächst durch die Akquisition von Hennecke um rund 650 Mitarbeitende sowie mehr als 150 Millionen Euro Umsatz.

„Die Übernahme eines führenden PUR-Spezialisten mit über 2.600 Maschinen im weltweiten Einsatz durch einen ebenfalls deutschen Maschinenbauer ist ein bewusst gesetztes Signal. Die Akquisition spiegelt unser globales industrielles Unternehmertum und unsere langfristige Perspektive als deutsches Familienunternehmen wider“, so Dr. Axel von Wiedersperg, CEO Brückner Group

Innovation nah am Markt: Ausbau der Customer Innovation Center

Parallel zur Portfolioerweiterung richtet die Brückner Group ihre Innovationsaktivitäten konsequent an den Anforderungen globaler Märkte und regionaler Kundenbedürfnisse aus. Ein zentraler Baustein ist der weltweite Ausbau der Customer Innovation Center (CIC). Diese ermöglichen es, Innovationen gemeinsam mit Kunden zu entwickeln und spezifische Anwendungsfälle in kurzen Entwicklungszyklen umzusetzen.

Durch kontinuierliche Investitionen in Technologie, Standorte und die Kompetenzen der Mitarbeitenden stärkt die Unternehmensgruppe ihre Innovationsfähigkeit in strategisch wichtigen Regionen. Zu den geplanten Maßnahmen zählen unter anderem:

die Eröffnung eines neuen Customer Innovation Centers in Thailand im Jahr 2026,

die Erweiterung der Niederlassung im chinesischen Suzhou ab 2027,

sowie der Ausbau des Technologiezentrums am Stammsitz in Siegsdorf bis 2029.

Effizienz und Exzellenz durch zentrale Corporate Services

Zur organisatorischen Absicherung des internationalen Wachstums schafft die Brückner Group gruppenweit einheitliche Standards und Prozesse. Mit der Ausgründung der Brückner Corporate Services werden zentrale Funktionen gebündelt und eine leistungsfähige Serviceplattform für die gesamte Unternehmensgruppe etabliert.

Ziel ist es, Effizienz, Qualität und Geschwindigkeit in administrativen Bereichen zu erhöhen und gleichzeitig die operativen Gesellschaften konsequent auf Märkte, Kunden und Technologien zu fokussieren. Digitale, integrierte Prozesse bilden dabei die Grundlage für Skalierbarkeit und Transparenz in einer global aufgestellten Organisation.

Langfristig ausgerichtete Gesamtstrategie

Mit der Kombination aus strategischer Diversifikation, marktnaher Innovation und operativer Exzellenz verfolgt die Brückner Group einen klaren, langfristig ausgerichteten Kurs. Die Unternehmensgruppe positioniert sich damit als resiliente, global wettbewerbsfähige Anbieterin von Hightech-Lösungen im Maschinen- und Anlagenbau – mit starker industrieller Basis und zukunftsgerichtetem Technologieportfolio.

Über die Brückner Group

Die Brückner Group ist eine weltweit führende Unternehmensgruppe im Bereich Engineering und Maschinenbau für die Verarbeitung von Kunststoffen und alternativen Materialien mit Sitz in Siegsdorf, Bayern. Mehr als 60 Jahre Erfahrung und ein ausgeprägter Innovationsgeist machen die Gruppe zu einer verlässlichen Partnerin für Kunden weltweit sowie zu einer attraktiven Arbeitgeberin.

Mit bislang rund 2.700 Mitarbeitenden in zwölf Ländern und einem Jahresumsatz von über 1,2 Milliarden Euro wächst die Brückner Group durch die Integration von Hennecke um weitere 650 Mitarbeitende und mehr als 150 Millionen Euro Umsatz. Nach Abschluss der Transaktion wird die Unternehmensgruppe aus fünf Business Units bestehen: Brückner Maschinenbau, Brückner Servtec, Kiefel, PackSys Global sowie künftig Hennecke PUR Solutions.

Das globale Netzwerk der Business Units sichert finanzielle Stärke, nachhaltiges Wachstum und langfristige Stabilität. Vertrauensvolle Partnerschaften und die Expertise der Mitarbeitenden bilden dabei den Schlüssel zum Erfolg. Die Brückner Group handelt agil und zukunftsorientiert mit dem Ziel, die Herstellung von Kunststoffprodukten und Verpackungslösungen nachhaltig zu gestalten.

Im Rahmen des Erwerbs durch die Brückner Group veräußert die Capvis Equity IV LP ihre Beteiligung an der Hennecke Group nach einer erfolgreichen mehrjährigen Partnerschaft. Die Capvis AG mit Sitz in Baar ist exklusive Beraterin der Capvis-Fonds, die sich auf Mehrheitsbeteiligungen an führenden mittelständischen Technologieunternehmen konzentrieren.