Recyclingfähige Hochbarrierefolien

Amcor investiert in neue Produktionslinie für recyclingfähige Hochbarrierefolien in Italien

Amcor investiert in neue Produktionslinie für recyclingfähige Hochbarrierefolien in Italien
Die neue Anlage in Lugo di Vicenza ermöglicht die großtechnische Produktion recyclingfähiger Hochbarrierefolien für flexible Verpackungen (Quelle: Amcor)

Der Verpackungskonzern Amcor hat an seinem Standort Amcor Flexibles im norditalienischen Lugo di Vicenza in eine neue Produktionslinie investiert. Die jüngst erweiterte Anlage ist auf die Herstellung recyclingfähiger Hochbarrierefolien für unterschiedliche flexible Verpackungsformate ausgelegt.

Die neue Produktionsabteilung ermöglicht die großtechnische Fertigung von Hochbarrierefolien für Anwendungen wie Deckelfolien (Lidding) und Beutel. Diese kommen in verschiedenen Branchen zum Einsatz, darunter Lebensmittel und Getränke, Tiernahrung sowie Gesundheitsprodukte. Zum Portfolio gehört auch AmLite HeatFlex – ein Material, das für Retort-Anwendungen, also Verpackungen für Hochtemperatursterilisation, entwickelt wurde. Die eingesetzte Technologie soll die Recyclingfähigkeit der Verpackungen verbessern, ohne die notwendigen Barriereeigenschaften zu beeinträchtigen. Gleichzeitig unterstützt sie Markenhersteller dabei, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und künftige regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Die Erweiterung des Werks erstreckt sich über eine Fläche von rund 7.000 Quadratmetern und bildet sämtliche Schritte des Produktionsprozesses für Hochbarrierefolien ab. Teil der neuen Infrastruktur sind unter anderem ein Labor zur Qualitätskontrolle sowie ein automatisiertes Hochregallager mit temperaturkontrollierten Kammern, in denen die Materialien aushärten können. Dadurch soll eine gleichbleibend hohe Qualität der fertigen Verpackung gewährleistet werden.

Elena Peron, Werksleiterin des Standorts, würdigte die Mitarbeitenden und das Projektteam: „Diese neue Anlage ist das Ergebnis von Amcors Verpflichtung, alle unsere Verpackungen so zu entwickeln, dass sie recycelbar, wiederverwendbar oder kompostierbar sind. Die Erweiterung – kombiniert mit der Expertise unseres Teams – wird unsere Kunden dabei unterstützen, auf recyclingfähige Verpackungen umzusteigen und zu einer stärker zirkulären Verpackungsindustrie beizutragen.“

