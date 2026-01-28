Tetra Pak treibt Entwicklung umweltfreundlicher Verpackungen voran

60 Millionen Euro-Investition in Pilotanlage

Tetra Pak erreicht einen weiteren wichtigen Meilenstein auf dem Weg zu umweltbewussteren Verpackungsmaterialien. Mit einer Investition von 60 Millionen Euro errichtet das Unternehmen am Standort Lund in Schweden eine eigene Pilotanlage. Ziel ist die Beschleunigung der Entwicklung einer Lösung, die langfristig die bisher verwendete Aluminiumschicht in aseptischen Kartonverpackungen durch eine papierbasierte Barriere ersetzt.

Die neue Lösung erhöht den Papieranteil in Lebensmittel- und Getränkeverpackungen auf rund 80 Prozent. In Kombination mit pflanzenbasierten Polymeren steigt der nachweislich erneuerbare Anteil eines Kartons auf bis zu 92 Prozent, während der CO₂-Fußabdruck um bis zu 43 Prozent reduziert werden kann¹. Durch die Vereinfachung der Materialstruktur von bisher drei auf zwei Hauptmaterialien – Papier und Polymere – ergeben sich zudem Vorteile für das Recycling: Der Papieranteil kann maximal zurückgewonnen werden, und hochwertige Faser- sowie Nichtfaserfraktionen stehen für die Wiederverwertung zur Verfügung.

Anzeige

Um die Marktreife der papierbasierten Barriere weiter voranzutreiben, ermöglicht die neue Pilotanlage Kunden umfassende Einblicke in die gesamte Prozesskette – von der Herstellung der Barriere über die Produktion des Verpackungsmaterials bis hin zur Abfüllung fertiger Getränkeverpackungen. Der Standort Lund wurde aufgrund seiner Nähe zu Forschung und Materialentwicklung gewählt, darunter die enge Zusammenarbeit mit der Lund University und der Zugang zu hochmodernen Testeinrichtungen am MAX IV Laboratory, einem schwedischen Synchrotron-Forschungslabor.

Joakim Tuvesson, Vice President Materials & Package bei Tetra Pak, betont: „Mit dem Ausbau unserer Infrastruktur und der gezielten Stärkung strategischer Partnerschaften möchten wir unsere papierbasierte Barriere für mehr Kunden zugänglich machen und die Umstellung auf umweltbewusstere Verpackungen beschleunigen. Wir freuen uns darauf, die Produktion aufzunehmen und im ersten Quartal 2027 die ersten Kunden in unserer neuen Pilotanlage begrüßen zu dürfen.“

Die Investition ist Teil des langfristigen Engagements von Tetra Pak, bis 2030 jährlich rund 100 Millionen Euro in die Entwicklung nachhaltiger Verpackungslösungen zu investieren. Bereits 2023 brachte Tetra Pak gemeinsam mit einem portugiesischen Molkereibetrieb die weltweit erste aseptische Kartonverpackung mit papierbasierter Barriere auf den Markt. Diese Innovation setzte neue Maßstäbe für umweltbewusste Verpackungen und wurde 2024 mit dem Resource Efficiency Award der Sustainable Packaging News Awards ausgezeichnet.

Fußnoten: