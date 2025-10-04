Vollelektrischer Kompakt-Rollenschneider

K 2025: Goebel IMS und Laem IMS

Die von Goebel IMS und Laem IMS entwickelte eXTRASLIT ist ein vollelektrischer Rollenschneider für den Einsatz in der Folien- und flexiblen Verpackungsindustrie. Die Maschine ist für Materialbreiten bis 3.800 mm ausgelegt und verarbeitet Fertigrollen ab 180 mm bis hin zu Jumbo-Rollen mit einem Gewicht von 3.300 kg und einem Außendurchmesser von 1.300 mm.

Sie eignet sich für ein breites Materialspektrum von dünnen Folien ab 4 µm bis hin zu Papieren und Substraten mit mehr als 400 µm Stärke. Mit einer Produktionsgeschwindigkeit von bis zu 1.200 m/min und kurzen Umrüstzeiten erreicht die Anlage eine hohe Produktivität und Effizienz.

Anzeige

Die vollelektrische Bauweise vermeidet den Einsatz von Hydrauliköl, was den Betrieb insbesondere in sensiblen Bereichen wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie ermöglicht. Gleichzeitig reduziert die Technologie den Wartungsaufwand und den Personalbedarf im Betrieb.

Dank des modularen Maschinenkonzepts kann die eXTRASLIT an unterschiedliche Produktionsanforderungen angepasst werden und gewährleistet eine hohe Aufwickelqualität sowie eine flexible Nutzung.

Halle 3, Stand C36