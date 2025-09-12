Flexo+Tief-Druck
Fachpack 2025: Leeb Flexibles

Verpackung neu erLEEBen

von Ansgar Wessendorf,
Verpackung neu erLEEBen
Leeb Flexibles zeigt auf der Fachpack, dass Nachhaltigkeit mehr ist als ein Trend: Sie entsteht aus Erfahrung, Materialkompetenz und kluger Prozessgestaltung. (Quelle: Leeb Flexibles)

Aus Leidenschaft für perfekte Verpackung präsentiert Leeb Flexibles auf der Fachpack 2025 maßgeschneiderte flexible Verpackungslösungen für den Schutz von Lebensmitteln. Das Unternehmen verbindet überlieferte Erfahrung mit Innovationskraft: Tradition bedeutet für uns nicht Stillstand, sondern Bewährtes weitergeben und Neues gestalten.

Das Unternehmen versteht sich als Berater und Partner seiner Kunden. Ziel ist es, durch individuelle Konzepte beste Produktsicherheit, hohe Prozesseffizienz und ansprechende Optik zu vereinen. Dazu setzt das Unternehmen auf moderne Anlagentechnologien und kontinuierliche Prozessoptimierung.

Seit Jahren verfolgt Leeb Flexibles eine konsequent ressourcenschonende Produktion: 300 m² Photovoltaikfläche und die Nutzung von Abwärme aus der Nachverbrennungsanlage reduzieren den Energiebedarf um rund 75 % gegenüber früheren Werten. CO₂-effizientes Flexodruckverfahren und ein laufend optimiertes Abfallreduktionssystem unterstreichen den Anspruch auf Umweltverantwortung.

Flexible Verpackungen werden gemeinsam mit Kunden material- und produktspezifisch entwickelt – aus sortenreinen Kunststoffen, Polyolefinen oder nachwachsenden Rohstoffen, so dünn wie möglich, so sicher wie nötig. Viele Produkte sind nach Nutzung sortenrein trennbar und somit recyclingfähig.

Halle 5, Stand 411

