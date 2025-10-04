TQC-360°-Systemreihe für fehlerfreie Druckqualität

K 2025: Grafikontrol

Grafikontrol, international renommierter Anbieter von Qualitätskontroll- und Registerregelsystemen, stellt auf der K 2025 in Düsseldorf seine aktuellsten Technologien für den Verpackungs- und Etikettendruck vor. Am Stand Halle 4, Stand A04 präsentiert das italienische Unternehmen seine TQC-360°-Systemreihe, die speziell auf die Anforderungen im Tief-, Flexo- und Offsetdruck zugeschnitten ist.

Die hochspezialisierten Systeme sorgen für lückenlose Qualitätsüberwachung, frühe Fehlererkennung und effiziente Produktionsprozesse. Zu den Messe-Highlights zählen:

Lynex Plus – Inspektionssystem mit 8K-Kameras für Echtzeitüberwachung des gesamten Druckbildes

Progrex Plus – kombinierte Lösung für Druckinspektion und Bahnbeobachtung

Matrix Plus / Parvix – Systeme zur kontinuierlichen visuellen Bahnkontrolle

Lynex C/S – 100 %-Inspektion von Lacken und Kaltsiegeln

Spectrovision – Inline-Farbmessung und automatische Farbkorrektur

CR50 – exakte Farbregistersteuerung für maximale Passergenauigkeit

Durch den gezielten Einsatz dieser Technologien profitieren Druckereien von konstanter Druckqualität, reduzierter Makulatur und gesteigerter Effizienz.

Über Grafikontrol

1969 in Mailand gegründet, hat sich Grafikontrol zu einem weltweit anerkannten Technologieführer für Bahninspektion und Qualitätssicherung in der Druckindustrie entwickelt. Heute wird das Unternehmen von der zweiten Generation geleitet und beschäftigt über 100 Mitarbeitende weltweit.

Halle 4, Stand A04