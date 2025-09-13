Flexo+Tief-Druck
Starlinger

Rolle-zu-Rolle-Flexodruck für beschichtetes und unbeschichtetes Gewebe

von Ansgar Wessendorf,
Starlinger zeigt Flexodrucklösungen fürGewebesäcke
Die dynaFLEX DX evo: Rolle-zu-Rolle-Flexodruck für Gewebesäcke (Quelle: Starlinger)

Auf der K 2025 präsentiert Starlinger neue Entwicklungen im Bereich Rolle-zu-Rolle-Flexodruck für Gewebesäcke. Vorgestellt werden die Maschinen dynaFLEX DX, rollFLEX PX sowie die weiterentwickelte dynaFLEX DX evo.

Die Anlagen sind für den Druck auf beschichtetem und unbeschichtetem Rund- bzw. Schlauchgewebe ausgelegt. Sie basieren auf einer übereinander angeordneten Stack-Type-Bauweise, die sich durch platzsparende Konstruktion und hohe Betriebssicherheit auszeichnet.

Die dynaFLEX DX evo verfügt über ein erweitertes Formatfeld und ermöglicht einen schnellen Rollenwechsel. Überarbeitete Farbdecks mit breiterer Bauweise, verbesserter Zugänglichkeit, integrierter Beleuchtung und Spritzwasserschutz erleichtern Bedienung und Wartung.

Zu den technischen Merkmalen zählen:

  • definierter Druckzylinder pro Farbe, dadurch keine zusätzlichen Zylinderlager oder -kosten
  • Produktionsgeschwindigkeiten bis zu 180 Metern pro Minute
  • stufenlos einstellbare Rapportlänge
  • farbsparendes Kammerrakelsystem
  • halbautomatischer Rollenwechsel zur Reduktion von Abfall
  • Direktantriebstechnologie für gleichmäßige Druckqualität

Mit diesen Anpassungen zielt Starlinger auf höhere Flexibilität, kürzere Rüstzeiten und verbesserte Bedienerfreundlichkeit im Flexodruck von Gewebesäcken.

Halle 16, B47

