Rolle-zu-Rolle-Flexodruck für beschichtetes und unbeschichtetes Gewebe

Starlinger

Auf der K 2025 präsentiert Starlinger neue Entwicklungen im Bereich Rolle-zu-Rolle-Flexodruck für Gewebesäcke. Vorgestellt werden die Maschinen dynaFLEX DX, rollFLEX PX sowie die weiterentwickelte dynaFLEX DX evo.

Die Anlagen sind für den Druck auf beschichtetem und unbeschichtetem Rund- bzw. Schlauchgewebe ausgelegt. Sie basieren auf einer übereinander angeordneten Stack-Type-Bauweise, die sich durch platzsparende Konstruktion und hohe Betriebssicherheit auszeichnet.

Die dynaFLEX DX evo verfügt über ein erweitertes Formatfeld und ermöglicht einen schnellen Rollenwechsel. Überarbeitete Farbdecks mit breiterer Bauweise, verbesserter Zugänglichkeit, integrierter Beleuchtung und Spritzwasserschutz erleichtern Bedienung und Wartung.

Zu den technischen Merkmalen zählen:

definierter Druckzylinder pro Farbe, dadurch keine zusätzlichen Zylinderlager oder -kosten

Produktionsgeschwindigkeiten bis zu 180 Metern pro Minute

stufenlos einstellbare Rapportlänge

farbsparendes Kammerrakelsystem

halbautomatischer Rollenwechsel zur Reduktion von Abfall

Direktantriebstechnologie für gleichmäßige Druckqualität

Mit diesen Anpassungen zielt Starlinger auf höhere Flexibilität, kürzere Rüstzeiten und verbesserte Bedienerfreundlichkeit im Flexodruck von Gewebesäcken.

Halle 16, B47