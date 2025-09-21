Präzisionslösungen für die Weiterverarbeitung von Verpackungen

K 2025: Schobertechnologies

Die Schobertechnologies GmbH mit Sitz in Eberdingen ist ein Tochterunternehmen der Schober GmbH Holding und international bekannt für ihre Spezialisierung auf Rotationswerkzeuge, Einbauaggregate und Sondermaschinen. Mit diesen Technologien bedient das Unternehmen zentrale Bereiche der Druckweiterverarbeitung von Folien, Kartonagen, Nonwovens und Papier. Die technisch anspruchsvollen Systeme sind heute in mehr als 100 Ländern im Einsatz.

Das Portfolio umfasst Lösungen für nahezu alle Arbeitsschritte in der Weiterverarbeitung von Etiketten- und Verpackungen – vom Schneiden, Stanzen, Nuten und Prägen bis hin zu hochpräzisen Spezialanwendungen. Dazu gehören unter anderem Aufreißperforationen, Sichtfenster, Öffnungen, Heißprägefolien, Hologrammapplikationen sowie Verpackungen mit Barriere-Eigenschaften. Auch die Verarbeitung komplexer Materialverbunde wie PE-, Karton- und Aluminiumlagen – einzeln oder kombiniert – wird durch die Schober-Technologien ermöglicht.

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal des Unternehmens liegt in der Fähigkeit, kundenspezifische Lösungen zu entwickeln. So können Maschinen und Werkzeuge exakt an die Anforderungen der Lebensmittel-, Getränke- oder Konsumgüterindustrie angepasst werden. Anwender profitieren von hoher Prozesssicherheit und einem messbaren Produktivitätsvorsprung in der Weiterverarbeitung.

Mit seinem langjährigen Know-how und einer klaren Fokussierung auf Präzision und Effizienz positioniert sich Schobertechnologies als verlässlicher Partner der internationalen Verpackungs- und Etikettenindustrie – und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung innovativer Verpackungskonzepte.

