Papierrollen sind unsere Welt

Fachpack 2025: Franz Veit

Seit über 100 Jahren steht die Franz Veit GmbH aus Hirschaid für hochwertige Papierprodukte, die uns täglich begegnen – von Kassenbons über Lottorollen bis zu Luftschlangen. Heute entwickelt das Unternehmen zunehmend nachhaltige Verpackungslösungen, die Papier als Alternative zu Kunststoff positionieren.

Auf der Fachpack präsentiert Franz Veit seinen wachstumsstarken Geschäftsbereich Industrierollen, der Verpackungen für Food- und Nonfood-Anwendungen umfasst: von Zwischenlagenpapieren über selbstklebende Papiere bis hin zu siegelfähigen Verpackungen für Lebensmittel. Möglich macht dies modernste Technik – etwa die moderne Stack-Flexodruckmaschine Lemu IMS 6, die mit wasserbasierten Farben arbeitet und höchste Druckqualität garantiert.

Anzeige

Mit rund 200 Mitarbeitenden, FSC-zertifizierten Materialien und eigener Ökostromproduktion bleibt das Unternehmen ein zuverlässiger Partner für Handel und Industrie – und zugleich ein Impulsgeber für nachhaltige Verpackungskonzepte. Franz Veit zeigt: Papier ist nicht nur ein klassisches Material, sondern ein Schlüssel für die Zukunft der Verpackungsindustrie.

Halle 4, Stand 4-543