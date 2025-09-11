Flexo+Tief-Druck
Flexo+Tief-Druck
Fachpack 2025: Coveris

No Waste-Innovationsoffensive

von Ansgar Wessendorf,
No Waste-Innovationsoffensive
Mit MonoFlexFibre Pure Max setzt Coveris auf recyclingfähiges Monomaterial aus Papier für Riegel und Tafeln – mit starken Barriereeigenschaften und hohem Shelf-Impact (Quelle: Coveris)

Mit BarrierFresh MAP präsentiert Coveris eine Fleisch-, Fisch- und Geflügelverpackung, die den Kunststoffanteil um 90 % reduziert, ohne Haltbarkeit und Recyclingfähigkeit zu gefährden.

MonoFlexBP kombiniert eine tiefziehfähige Basisfolie mit wiederverschließbarer Deckelfolie. Für Hochgeschwindigkeitslinien liefert Coveris zudem CPP-Laminatfolien mit besonders niedriger Siegeltemperatur.

Anzeige

Mit MonoFlexFibre Pure Max setzt Coveris auf recyclingfähiges Monomaterial aus Papier für Riegel und Tafeln – mit starken Barriereeigenschaften und hohem Shelf-Impact.

Darüber hinaus zeigt Coveris die erweiterte SourceTag-Range: integrierte Sicherheitslösungen für Etiketten und Karton, die Manipulationsschutz und Effizienz in Handel und Logistik erhöhen.

Halle 4, Stand 232

Schlagwörter: , , ,

Das könnte Sie auch interessieren

Südpack: Nachhaltigkeit mit Substanz

Nachhaltigkeit mit Substanz

Weiterlesen
Treofan setzt im Insolvenzverfahren auf Eigenverwaltung und Neustart

Treofan setzt im Insolvenzverfahren auf Eigenverwaltung und Neustart

Weiterlesen
Mondi: Innovation mit Kundenbeteiligung

Innovation mit Kundenbeteiligung

Weiterlesen
Verpackung neu erLEEBen

Verpackung neu erLEEBen

Weiterlesen
Fachpack 2025: Verpackung zwischen Hoffnung und Realität

Verpackung zwischen Hoffnung und Realität

Weiterlesen
Delo installiert Fujifilm Jet Press FP790

Delo hat die Fujifilm Jet Press FP790 in Betrieb genommen

Weiterlesen