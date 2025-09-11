No Waste-Innovationsoffensive

Fachpack 2025: Coveris

Mit BarrierFresh MAP präsentiert Coveris eine Fleisch-, Fisch- und Geflügelverpackung, die den Kunststoffanteil um 90 % reduziert, ohne Haltbarkeit und Recyclingfähigkeit zu gefährden.

MonoFlexBP kombiniert eine tiefziehfähige Basisfolie mit wiederverschließbarer Deckelfolie. Für Hochgeschwindigkeitslinien liefert Coveris zudem CPP-Laminatfolien mit besonders niedriger Siegeltemperatur.

Mit MonoFlexFibre Pure Max setzt Coveris auf recyclingfähiges Monomaterial aus Papier für Riegel und Tafeln – mit starken Barriereeigenschaften und hohem Shelf-Impact.

Darüber hinaus zeigt Coveris die erweiterte SourceTag-Range: integrierte Sicherheitslösungen für Etiketten und Karton, die Manipulationsschutz und Effizienz in Handel und Logistik erhöhen.

Halle 4, Stand 232