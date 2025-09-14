Neue Maßstäbe in der Farbversorgung, Wasseraufbereitung und Temperiertechnik

technotrans

Auf der K 2025 in Düsseldorf präsentiert die technotrans solutions GmbH innovative Systeme für die Druckindustrie. Im Fokus stehen nachhaltige Farbversorgung, energieeffiziente Kühl- und Temperiertechnik sowie integrierte Lösungen zur Wasseraufbereitung, die Produktionsprozesse effizienter und umweltfreundlicher gestalten. Das Portfolio richtet sich an sämtliche gängigen Druckverfahren, vom Bogen- und Rollenoffset bis hin zu Digital- und Flexodruck.

Nachhaltige Farbversorgung als Schlüssel zur Effizienz

Die Farbversorgungssysteme von technotrans ermöglichen die lückenlose Rückverfolgung einzelner Farbchargen, die effiziente Steuerung zentraler Versorgungsprozesse und eine präzise Kontrolle des Farbverbrauchs. Das steigert nicht nur Druckqualität und Reproduzierbarkeit, sondern reduziert zugleich Materialeinsatz und Abfall – ein wesentlicher Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit und Prozesssicherheit.

Energieeffiziente Kühl- und Temperiertechnik

Darüber hinaus zeigt das Unternehmen mit Standorten in Meinerzhagen und Holzwickede, wie moderne Kühl- und Temperierlösungen den gesamten Produktionsprozess unterstützen. Unter der Dachmarke technotrans entwickelt die ehemalige gwk Systeme, die einen einzigartigen Temperaturbereich von Tief- bis Hochtemperaturen abdecken und alle Stufen des Prozesses – von der Kühlung über die Temperierung bis zur Wasseraufbereitung – nahtlos integrieren. Mit dem Einsatz natürlicher Kältemittel mit niedrigem Global Warming Potential (GWP) verbindet technotrans Effizienz und Zuverlässigkeit mit klarer ökologischer Verantwortung.

Fünf Jahrzehnte Branchenkompetenz

Seit mehr als fünf Jahrzehnten treibt technotrans die Optimierung von Druckprozessen voran und kombiniert technologische Exzellenz mit einem umfassenden weltweiten Serviceangebot. Mit dem Auftritt auf der K 2025 unterstreicht das Unternehmen, wie zukunftssichere Farbversorgungssysteme und nachhaltige Kühl- und Temperiertechnik die Branche nachhaltig prägen werden.

Halle 10, Stand H23