Nachhaltigkeit mit Substanz

Fachpack 2025: Südpack

„Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern unsere Verantwortung“ – mit dieser klaren Botschaft tritt Südpack auf der Fachpack auf.

Der Folienhersteller präsentiert nicht nur neueste Entwicklungen für die Lebensmittelindustrie, sondern untermauert seine Rolle als Impulsgeber der Branche mit belastbaren Fakten: 24 % weniger Emissionen seit 2021, validierte CO₂-Ziele bei der SBTi und Platin-Status im EcoVadis-Rating.

Im Mittelpunkt stehen zukunftsweisende Produktinnovationen wie die neue Monomaterial-Familie CarbonLite, die in Form von Flowpacks, Doypacks oder Blockbodenbeuteln maximale Recyclingfähigkeit mit hoher Maschinengängigkeit verbindet – und dabei die CO₂-Bilanz deutlich verbessert. Ergänzt wird das Portfolio durch recyclingfähige Tiefziehverpackungen, innovative Oberfolien wie Peel PET floatable sowie ressourcenschonende Skin-Folien, die Materialverbrauch reduzieren und Produkthaltbarkeit verlängern.

Halle 4, Stand 4-212