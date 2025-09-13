Flexo+Tief-Druck
Fachpack 2025: Südpack

Nachhaltigkeit mit Substanz

von Ansgar Wessendorf,
Südpack: Nachhaltigkeit mit Substanz
Südpack präsentiert recyclingfähige Tiefziehverpackungen, innovative Oberfolien wie Peel PET floatable sowie ressourcenschonende Skin-Folien, die Materialverbrauch reduzieren und Produkthaltbarkeit verlängern (Quelle: Südpack)

„Nachhaltigkeit ist kein Trend, sondern unsere Verantwortung“ – mit dieser klaren Botschaft tritt Südpack auf der Fachpack auf.

Der Folienhersteller präsentiert nicht nur neueste Entwicklungen für die Lebensmittelindustrie, sondern untermauert seine Rolle als Impulsgeber der Branche mit belastbaren Fakten: 24 % weniger Emissionen seit 2021, validierte CO₂-Ziele bei der SBTi und Platin-Status im EcoVadis-Rating.

Im Mittelpunkt stehen zukunftsweisende Produktinnovationen wie die neue Monomaterial-Familie CarbonLite, die in Form von Flowpacks, Doypacks oder Blockbodenbeuteln maximale Recyclingfähigkeit mit hoher Maschinengängigkeit verbindet – und dabei die CO₂-Bilanz deutlich verbessert. Ergänzt wird das Portfolio durch recyclingfähige Tiefziehverpackungen, innovative Oberfolien wie Peel PET floatable sowie ressourcenschonende Skin-Folien, die Materialverbrauch reduzieren und Produkthaltbarkeit verlängern.

Halle 4, Stand 4-212

