Nachhaltige Papierverpackungen aus Tradition

Fachpack 2025: Weber Verpackungen

Weber Verpackungen, seit über 130 Jahren Spezialist für flexible Papierverpackungen, präsentiert auf der Fachpack wegweisende Lösungen für nachhaltige Verpackungen.

Ein Messe-Highlight ist der ESD Paper Bag – die weltweit erste antistatische Schutztasche aus 100 % Recyclingpapier, welche im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Verpackungspreis ausgezeichnet wurde. Ergänzt wird das Portfolio durch Automatenrollen für Lebensmittel sowie den reLoc Bag Textil, eine recyclingfähige Alternative zum Polybeutel.

Mit rund 200 Beschäftigten, davon zehn Prozent Auszubildende, investiert Weber Verpackungen konsequent in die Zukunft. „Nachhaltigkeit bedeutet für uns nicht nur ökologische Verantwortung, sondern auch die Ausbildung junger Fachkräfte“, so Geschäftsführer Dr. Carsten Schulze-Bentrop.

Halle 4A, Stand 4A-418