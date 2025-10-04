Live auf der K 2025: Uteco präsentiert zukunftsweisende Technologien für flexible Verpackungen

40 Jahre Uteco

Wenn sich im Oktober 2025 die internationale Kunststoff- und Verpackungsbranche zur K Show in Düsseldorf versammelt, rückt ein traditionsreiches Unternehmen besonders in den Fokus: Uteco Converting S.p.A.. Der italienische Maschinen- und Anlagenbauer feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Firmenjubiläum und nutzt die Weltleitmesse, um gemeinsam mit seinen Partnern seine neuesten Technologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette für die Produktion flexibler Verpackungen zu präsentieren.

Seit seiner Gründung 1985 in Colognola ai Colli bei Verona hat sich Uteco zu einem der international führenden Anbieter für Maschinen und Anlagen in diesem Segment entwickelt. Rund 350 Mitarbeitende arbeiten auf über 65.000 Quadratmetern modernster Entwicklungs- und Produktionsflächen, während Tochtergesellschaften und Partner weltweit – darunter Uteco North America in Atlanta – die italienische Ingenieurskunst mit globaler Innovationskraft verbinden.

Von den CI-Flexodruckmaschinen der Onyx-Serie bis hin zu modernen Systemen wie Polaris HMI, OnyxRACE oder dem SleeveBOT setzt Uteco regelmäßig Maßstäbe in Automatisierung, Effizienz und Bedienkomfort. Auch im Bereich nachhaltiger Lösungen zeigt das Unternehmen Innovationskraft, beispielsweise mit lösemittelfreien Kaschiertechnologien, energieeffizienten Prozessen und digitalen Steuerungssystemen.

Als Mitbegründer der Flex-Converting Alliance (FlexCA) verfolgt Uteco eine klare Strategie: Synergien schaffen, Kompetenzen bündeln und den gesamten Produktionsprozess für flexible Verpackungen – vom Druck über die Beschichtung bis zur Konfektionierung – intelligent vernetzen.

Messe-Highlights auf der K 2025

Unter dem Motto „Innovating the Future of Flexible Packaging“ lädt Uteco alle Besucherinnen und Besucher herzlich ein, den Messestand in Halle 4, Stand B30 zu besuchen. Dort erwartet das Publikum ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Demonstrationen, Expertengesprächen und Jubiläumsveranstaltungen.

9.–14. Oktober | 11:30 Uhr

Daily Show: FlexCA & Bimec präsentieren die neue Futura Schneideserie

Daily Show: FlexCA & Bimec präsentieren die neue Futura Schneideserie 9. Oktober | 15:30 Uhr

ActivePACK & Sustainable Barrier Coating – mit Special Guest: Siegwerk

ActivePACK & Sustainable Barrier Coating – mit Special Guest: Siegwerk 9. & 13. Oktober | 16:00–18:00 Uhr

Happy Hour zum 40-jährigen Jubiläum von Uteco

Happy Hour zum 40-jährigen Jubiläum von Uteco 10. Oktober | 11:30 Uhr

Exclusive Panel: Vorstellung des neuen Polaris HMI – mit Special Guest: Exor International

Exclusive Panel: Vorstellung des neuen Polaris HMI – mit Special Guest: Exor International 13. Oktober | 14:30 Uhr

Markteinführung der neuen PrismaCL Beschichtungs- und Kaschierserie

Markteinführung der neuen PrismaCL Beschichtungs- und Kaschierserie 14. Oktober | 14:30 Uhr

OnyxRACE & SleeveBOT – Automatisierung auf dem nächsten Level

Mit einem starken Fokus auf Nachhaltigkeit, Digitalisierung und vernetzte Produktion zeigt Uteco auf der K 2025, warum das Unternehmen seit vier Jahrzehnten zu den Technologieführern der Branche zählt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich auf spannende Live-Demonstrationen, innovative Maschinentechnik und inspirierende Gespräche freuen – und gemeinsam mit Uteco den Blick in die Zukunft der flexiblen Verpackung richten.

Halle 4, Stand B30