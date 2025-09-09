ISO 14001-Zertifizierung – ein Meilenstein für Nachhaltigkeit

Fachpack 2025: Jodl Verpackungen

Die Jodl Verpackungen GmbH mit Sitz in Lenzing, Oberösterreich, hat die Erstzertifizierung nach ISO 14001:2015 erfolgreich bestanden. Mit der international anerkannten Norm für Umweltmanagement unterstreicht das Familienunternehmen sein Engagement für Nachhaltigkeit, Umweltbewusstsein und Verantwortung gegenüber künftigen Generationen.

„Dieser Meilenstein ist ein bedeutender Schritt auf unserem Weg zu mehr ökologischer Verantwortung“, betont das Management. Besonderer Dank gilt dem gesamten Team für seinen Einsatz, die kreativen Ideen und das tägliche Engagement, das diese Zertifizierung erst möglich gemacht hat. Das Unternehmen sieht die ISO 14001-Zertifizierung nicht als Endpunkt, sondern als Ausgangsbasis, um gemeinsam an einer grüneren Zukunft zu arbeiten.

Die Jodl Verpackungen GmbH ist ein zukunftsorientiertes Familienunternehmen und zählt zu den führenden Produzenten vorgefertigter Beutel und Verpackungsrollen. Mit über 50 Jahren Erfahrung in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb legt das Unternehmen besonderen Wert auf Qualität, Kundenorientierung und Lieferzuverlässigkeit. Auf 40 Produktionsanlagen werden jährlich 380 Millionen Beutel und 45 Millionen Quadratmeter Verpackungsrollen hergestellt. Rund 220 Mitarbeiter erwirtschaften dabei einen Umsatz von 39 Millionen Euro.

Interessierte können Jodl Verpackungen auf der Fachpack in Nürnberg besuchen und sich über die innovativen Verpackungslösungen informieren:

Halle 5, Stand 5-351