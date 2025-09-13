Innovation mit Kundenbeteiligung

Fachpack 2025: Mondi

Mondi, präsentiert auf der Fachpack sein einzigartig breites Portfolio – von Kraftpapier über Voll- und Wellpappe bis hin zu FunctionalBarrier Papers und flexiblen Kunststofflösungen.

Ein Schwerpunkt sind die neuen FlexStudios, in denen Mondi gemeinsam mit Kunden, Maschinenpartnern und Recyclern praxisnahe Innovationen entwickelt. Dort können Ideen in Pilotanlagen direkt getestet und in marktfähige Lösungen überführt werden.

Anzeige

Darüber hinaus rückt Mondi Mondi MatchMaker in den Fokus – eine Plattform, die Start-ups mit Mondis Geschäftsbereichen verbindet. Auf der FuturePack 2025 (22. September) sowie im Ausstellerforum Innovationbox (23. September, 14–16 Uhr) präsentiert Mondi konkrete Best Practices aus dieser Kooperation.

Das Messeportfolio reicht von Hochbarriere-Lösungen für Lebensmittel, Tiernahrung und Körperpflegeprodukte über faserbasierte Alternativen für FMCG bis zu Wellpappenkonzepten für eCommerce und Industrie.

Markus Gärtner, CEO Corrugated Packaging, verweist zudem auf die jüngste Integration der westeuropäischen Werke von Schumacher Packaging: „Damit stärken wir unser Angebot an Wellpappenlösungen und können Kunden noch mehr Wert, Liefersicherheit und Flexibilität bieten.“

Halle 4, Stand 204