Flexo+Tief-Druck
Flexo+Tief-Druck
Fachpack 2025: Mondi

Innovation mit Kundenbeteiligung

von Ansgar Wessendorf,
Mondi: Innovation mit Kundenbeteiligung
Mondi’s Sortiment an Barrierepapieren - die perfekte Verpackungslösung, die hohe Festigkeit bietet, ohne Kompromisse bei der Nachhaltigkeit einzugehen. Die extrusionsbeschichteten Papiere sind für das Recycling konzipiert und lassen sich nahtlos in bestehende FFS-Verpackungslinien integrieren (Quelle: Mondi)

Mondi, präsentiert auf der Fachpack sein einzigartig breites Portfolio – von Kraftpapier über Voll- und Wellpappe bis hin zu FunctionalBarrier Papers und flexiblen Kunststofflösungen.

Ein Schwerpunkt sind die neuen FlexStudios, in denen Mondi gemeinsam mit Kunden, Maschinenpartnern und Recyclern praxisnahe Innovationen entwickelt. Dort können Ideen in Pilotanlagen direkt getestet und in marktfähige Lösungen überführt werden.

Anzeige

Darüber hinaus rückt Mondi Mondi MatchMaker in den Fokus – eine Plattform, die Start-ups mit Mondis Geschäftsbereichen verbindet. Auf der FuturePack 2025 (22. September) sowie im Ausstellerforum Innovationbox (23. September, 14–16 Uhr) präsentiert Mondi konkrete Best Practices aus dieser Kooperation.

Das Messeportfolio reicht von Hochbarriere-Lösungen für Lebensmittel, Tiernahrung und Körperpflegeprodukte über faserbasierte Alternativen für FMCG bis zu Wellpappenkonzepten für eCommerce und Industrie.

Markus Gärtner, CEO Corrugated Packaging, verweist zudem auf die jüngste Integration der westeuropäischen Werke von Schumacher Packaging: „Damit stärken wir unser Angebot an Wellpappenlösungen und können Kunden noch mehr Wert, Liefersicherheit und Flexibilität bieten.“

Halle 4, Stand 204

Schlagwörter: , , , , , ,

Das könnte Sie auch interessieren

Südpack: Nachhaltigkeit mit Substanz

Nachhaltigkeit mit Substanz

Weiterlesen
Treofan setzt im Insolvenzverfahren auf Eigenverwaltung und Neustart

Treofan setzt im Insolvenzverfahren auf Eigenverwaltung und Neustart

Weiterlesen
Verpackung neu erLEEBen

Verpackung neu erLEEBen

Weiterlesen
No Waste-Innovationsoffensive

No Waste-Innovationsoffensive

Weiterlesen
Fachpack 2025: Verpackung zwischen Hoffnung und Realität

Verpackung zwischen Hoffnung und Realität

Weiterlesen
Delo installiert Fujifilm Jet Press FP790

Delo hat die Fujifilm Jet Press FP790 in Betrieb genommen

Weiterlesen