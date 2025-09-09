Extrusion und Flexodruck für nachhaltige flexible Verpackungen

Windmöller & Hölscher

Windmöller & Hölscher (W&H) präsentiert sich auf der K 2025 in Düsseldorf und parallel auf der hausinternen EXPO am Hauptsitz in Lengerich. Im Mittelpunkt stehen eine richtungsweisende Neuentwicklung für MDO-Anlagen, Lösungen zur vereinfachten Maschinenbedienung sowie Anwendungen für nachhaltige Verpackungen.

Auf dem 1.100 Quadratmeter großen Stand laufen mit der Blasfolienanlage Varex II und der Flexodruckmaschine Alphaflex zwei Maschinen live in Produktion.

Dreimal täglich zeigt W&H Maschinenvorführungen, die demonstrieren, wie neueste Entwicklungen den Produktionsalltag stabiler, effizienter und einfacher machen. Ergänzt wird das Programm durch Produktanwendungen mit Fokus auf nachhaltige Verpackungslösungen. Am Stand vertreten sind außerdem die Tochterunternehmen Garant, Spezialist für Papierverpackungsmaschinen, und Aventus, Anbieter von Maschinen für Form-Fill-Seal-Säcke und Big Bags.

Parallel zur Messe lädt W&H in das 10.000 Quadratmeter große Technologiezentrum nach Lengerich ein. Dort erleben Besucher neun Maschinen im Livebetrieb sowie eine neue Generation von MDO-Anlagen, die Neck-in und Ausschuss deutlich reduziert und gleichzeitig Qualität, Planlage und Verarbeitbarkeit verbessert. „Ein echter Fortschritt für die Branche“, betont Witt.

Zu sehen sind neun Maschinen aus den Bereichen Blas- und Gießfolienextrusion, Flexo- und Tiefdruck für Papier- und Kunststoffverpackungen sowie das auf der Drupa 2024 vorgestellte Digitaldruck-Konzept. Zwei weitere Maschinen stehen für vertiefende technische Gespräche bereit. Shuttlebusse verbinden dreimal täglich Düsseldorf und Lengerich; Sitzplätze können bei der Registrierung reserviert werden.

Halle 17, Stand A57