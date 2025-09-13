Effizienz und Umweltschutz im Flexodruck vereint

Polymount

Wenn es um Nachhaltigkeit und Effizienz im Flexodruck geht, führt auf der K 2025 kaum ein Weg an Polymount vorbei. Das international agierende Produktions- und Handelsunternehmen hat sich mit seinen Entwicklungen einen festen Platz als Treiber von Ressourcenschonung und Produktivitätssteigerung in der Branche erarbeitet – und stellt in Düsseldorf gleich mehrere technologische Lösungen vor.

Selbstklebende Klischeemontagehülse

Mit dem Polymount Sleeve, der selbstklebenden und dauerhaft kompressiblen Klischeemontagehülse, hat Polymount einst den Markt revolutioniert. Das System macht kostenintensive, doppelseitige Klischeemontagebänder überflüssig – und damit auch den sonst unvermeidbaren, nicht recyclingfähigen Tape-Abfall. Eine Innovation, die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch Maßstäbe setzt.

Platteneiniger

Auch im Bereich der Druckplattenreinigung hat das Unternehmen Pionierarbeit geleistet: Der Polymount Plate Cleaner (PPC) ist mit über 1.200 Installationen weltweit die meistverkaufte Anlage ihrer Art im Mid- und Wide-Web-Flexodruck. In seiner dritten Ausbaustufe überzeugt der PPC 3.0 mit einer neu patentierten Bürstentechnologie. Dank einer verdreifachten Kontaktzeit zwischen Bürste und Druckplatte erzielt die Maschine eine herausragende Reinigungsleistung – selbst bei anspruchsvollsten Anwendungen.

Film Cleaner

Ein besonderes Highlight in Düsseldorf ist der Polymount Film Cleaner (PFC). Als erste Maschine weltweit ermöglicht er die Reinigung von bedruckten Folien. So können Makulatur und Fehldrucke nach der Aufbereitung erneut bedruckt oder alternativ dem Recycling und der Regranulierung zugeführt werden. Das Ergebnis: deutlich weniger Folienabfall und ein spürbar verbesserter CO₂-Fußabdruck in der Produktion.

Mit diesen Technologien unterstreicht Polymount seine Rolle als Partner einer Branche, die sich zunehmend den Herausforderungen von Nachhaltigkeit und Kostenbewusstsein stellen muss. Unterstützt durch ein globales Servicenetzwerk bietet das Unternehmen seinen Kunden praxisnahe Lösungen, die ökologische Verantwortung und ökonomische Effizienz miteinander vereinen – und damit den Weg in eine nachhaltige Zukunft des Flexodrucks ebnen.

Halle 4, Stand C8