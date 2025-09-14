Druck- und Weiterverarbeitungslösungen für flexible Verpackungen

Comexi

Comexi zeigt auf der K in Düsseldorf unter dem Motto „Pioneering Flexible Solutions“ seine Vision für die Zukunft: technologische Entwicklungen, operative Effizienz, Nachhaltigkeit und digitale Services, die die Branche transformieren. Täglich finden am Stand zwei offene Sessions statt, die praxisnahe Anhaltspunkte zur Wahl der geeigneten Drucktechnologie sowie Einblicke in den Einsatz von künstlicher Intelligenz und Automatisierung in der Druckproduktion und Weiterverarbeitung von flexibeln Verpackungen gewähren.

Am 10. Oktober um 18:00 Uhr lädt der Stand zudem zu einem Afterwork-Treffen für Kunden, Partner und Fachleute ein.

Druckmaschinen für nahezu jeden Einsatz

Comexi präsentiert auf der Messe ein umfassendes Portfolio, das alle wichtigen Bereiche des Druckens flexibler Verpackungen abdecken. Die CI-Flexodruckmaschine F1 Evolution überzeugt durch Robustheit und Automatisierung für mittlere und große Auflagen bei hohen Geschwindigkeiten.

Die CI-Flexodruckmaschine F4 Origin richtet sich an Verpackungsdrucker, die kleine Losgrößen und Etiketten produzieren. Sie kombiniert kompakte Bauweise mit verbesserter Energieeffizienz.

Verpackungsoffsetdruck mit der Comexi Offset CI verbindet Nachhaltigkeit mit exzellenter Druckqualität, während der Digitaldruck mit Comexi Digital D4 ohne Druckplatten auskommt und Echtzeit-Änderungen ermöglicht – ideal für Marken, die kreative und flexible Lösungen suchen.

Converting und End-of-Line-Lösungen

Im Converting-Bereich stehen Kaschierung, Slitter-Rewinder, Laseranwendungen und Rollenhandlingsysteme im Fokus. Neue Closed-Loop-Systeme in der Kaschierung erlauben Maschinen, kritische Parameter automatisch zu kontrollieren, was Qualität und Effizienz steigert und Kosten senkt. Die dualen Turret-Slitter-Rewinder wie der S1DT v8 und der Hochleistungs-Slitter S1DS HD bieten Produktivität und Präzision selbst bei großen Rollen und schweren Materialien. Comexis Laser-Lösungen ermöglichen Mikroperforationen, Easy-Open-Features und Codes, während automatisierte Reel-Handling-Systeme Sicherheit, Ergonomie und Effizienz verbessern.

Digitale Services für mehr Produktivität

Comexi investiert außerdem in digitale Services, die Produktionsprozesse optimieren und Entscheidungen erleichtern. Der Maintenance-Assistant unterstützt die präventive Wartung, Production Analytics wertet in Echtzeit Produktionsdaten aus, Operation Analytics überwacht kontinuierlich Prozesse und Leistung, und Cybersecurity-Lösungen schützen industrielle Systeme und Daten. Diese digitalen Tools ergänzen das Portfolio und ermöglichen Druckern und Convertern volle Kontrolle über ihre Prozessabläufe.

Nachhaltigkeit und globale Präsenz

Die Teilnahme an der K 2025 unterstreicht Comexis Engagement für automatisierte und nachhaltige Lösungen. Das Comexi Technological Center bietet Unternehmen technischen Support, Schulungen und die Entwicklung innovativer Anwendungen in enger Zusammenarbeit mit internationalen Kunden und Partnern und begleitet die Branche auf ihrem Transformationsweg.

Halle 4, Stand B31