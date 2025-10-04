Flexo+Tief-Druck
Flexible Kunststoff-Verpackungen

Amcor installiert modulare Kunststoffrecyclinganlage

von Ansgar Wessendorf,
Amcor installiert am Standort Heanor (UK) ein Greenback-Recyclingmodul für flexible Kunststoffverpackungen – erster Einsatz der Enval-Technologie durch einen internationalen Verpackungskonzern in Europa (Quelle: Amcor)

Der Verpackungskonzern Amcor setzt an seinem Standort im englischen Heanor erstmals eine modulare Recyclinganlage des britischen Unternehmens Greenback Recycling Technologies ein. Die Anlage dient dem chemischen Recycling flexibler Kunststoffverpackungen.

Für Inbetriebnahme und Testbetrieb des Moduls sind laut gemeinsamer Mitteilung der beiden Unternehmen rund sechs Monate vorgesehen. Herzstück der Anlage ist das mikrowelleninduzierte Pyrolyseverfahren Enval, das auch mehrlagige und aluminiumkaschierte Folien verwerten kann. Ergänzend wird die Plattform eco2Veritas eingesetzt, die mithilfe von Blockchain- und KI-Technologien eine lückenlose Rückverfolgung der erzeugten Rezyklate ermöglicht.

Amcor-Manager Andrew Green erklärte: Wir freuen uns sehr, diese bahnbrechende Technologie an unserem Standort in Heanor einzusetzen. Durch die Kombination der Innovation von Greenback mit der operativen Erfahrung von Amcor können wir die Kreislaufwirtschaft für weiche Kunststoffe verbessern und unseren Kunden helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.”

Auch Greenback-CEO Philippe von Stauffenberg betonte die Bedeutung der Kooperation: „Diese Partnerschaft zeigt, wie entscheidend Zusammenarbeit für skalierbare Kreislauflösungen ist. Am Amcor-Standort in Heanor gewinnen wir wertvolles Echtzeit-Feedback internationaler Experten, während wir unser System für einen breiten Ausbau optimieren.”

Mit der Installation der Enval-Anlage wird die modulare Recyclingtechnologie erstmals von einem führenden internationalen Branchenkonzern in Europa genutzt. Angaben zur Kapazität der Heanor-Anlage liegen nicht vor. Zum Vergleich: Am Nestlé-Standort im mexikanischen Cuautla betreibt Greenback bereits ein Modul mit einer Recyclingkapazität von rund 2.000 Tonnen Kunststoffverpackungen pro Jahr.

Über Amcor

Amcor hat seinen rechtlichen Sitz in Zürich und ist an den Börsen in New York (NYSE) und Sydney (ASX) notiert. Durch die Übernahme von Berry Global im Mai dieses Jahres entstand ein weltweit führender Anbieter von Verpackungslösungen mit einem Jahresumsatz von rund 24 Mrd. USD und einem EBITDA von etwa 4,3 Mrd. USD.

