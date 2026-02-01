Zehn Jahre tesa Campus Norderstedt

Ein Zentrum globaler Zusammenarbeit

Zehn Jahre, mehr als 1.500 Mitarbeitende, 57 Nationen – der tesa Campus in Norderstedt steht beispielhaft für internationale Zusammenarbeit und gelebte Vernetzung. Seit seiner Eröffnung hat sich der Standort in der Metropolregion Hamburg zu einem zentralen Knotenpunkt für Austausch, Innovation und Kundenorientierung entwickelt.

Dabei ist klar: Nicht Gebäude prägen die Unternehmenskultur, sondern Menschen. Der Campus wurde bewusst so gestaltet, dass er Begegnungen fördert und Zusammenarbeit erleichtert. Mit Leben gefüllt wird er jedoch durch die Kolleginnen und Kollegen, die hier täglich Ideen austauschen, Wissen teilen und gemeinsam Lösungen entwickeln.

Rund 160 Millionen Euro investierte tesa vor zehn Jahren in den Aufbau des Standorts als kombiniertes Hauptsitz-, Forschungs- und Technologiezentrum. Auf 86.000 Quadratmetern arbeiten heute Mitarbeitende aus unterschiedlichsten Disziplinen und Ländern eng zusammen – verbunden durch Neugier, gegenseitigen Respekt und das gemeinsame Ziel, Mehrwert für Kunden zu schaffen.

Die Bündelung von Hauptsitz-, Forschungs-, Technologie-, Marketing- und Geschäftsteams an einem Ort hat Wege verkürzt und Entscheidungsprozesse beschleunigt. Offener Austausch über Funktionsgrenzen hinweg ist ebenso Teil des Alltags wie die enge Zusammenarbeit mit Kunden. Im Customer Solution Center, im Pilot Center und im Bereich Analytics entstehen gemeinsam mit Partnern praxisnahe Lösungen für reale Herausforderungen – oft in mehreren Kundenterminen pro Woche.

Gleichzeitig richtet sich der Blick konsequent nach vorn. tesa investiert weiter in die Zukunft des Campus: in nachhaltige Energieversorgung durch Wärmepumpen und Photovoltaik, in digitale Infrastruktur für moderne Arbeitsformen und vor allem in Menschen – vom Nachwuchs in Ausbildung und dualem Studium bis hin zu erfahrenen Expertinnen und Experten.

Der Campus Norderstedt ist dabei stets Teil eines globalen Netzwerks. Die Stärke von tesa entsteht aus dem Zusammenspiel aller Standorte weltweit, die ihr jeweiliges Know-how einbringen und durch eine gemeinsame Kultur der Zusammenarbeit verbunden sind.

Zehn Jahre Norderstedt stehen damit für mehr als ein Jubiläum: Sie markieren einen kontinuierlichen Weg gemeinsamer Entwicklung – und den Anspruch, auch künftig Zusammenarbeit aktiv zu gestalten.