XSYS stärkt globale Lieferstabilität durch duale Fertigungsstrategie in den USA und Deutschland

Produktion Flexodruckplatten

XSYS, ein weltweit tätiger Anbieter von Flexodruckplatten, Plattenverarbeitung und Prepress-Lösungen, hat einen weiteren wichtigen Schritt im Zuge seiner Integration vollzogen. Mit der erfolgreichen Einführung einer dualen Fertigungsstrategie für das gesamte Plattenportfolio ist das Unternehmen nun in der Lage, seine zentralen Produkte sowohl in Morristown (USA) als auch in Willstätt (Deutschland) herzustellen.

Seit dem Zusammenschluss der ehemaligen XSYS- und MacDermid Graphics Solutions-Aktivitäten hat das Unternehmen gezielt in seine Produktionsinfrastruktur investiert. Ziel war es, alle wesentlichen Produktlinien an beiden Standorten fertigen zu können. Technologien, die zuvor ausschließlich an einem Standort produziert wurden, stehen damit nun auch am jeweils anderen Werk zur Verfügung. Dies erhöht die globale Verfügbarkeit und verbessert die Versorgungssicherheit für Kunden weltweit.

Anzeige

Konkret wird unter anderem die bisher standortgebundene ITP-60-Flexodruckplatte, heute Teil des nyloflex-Portfolios, nun auch in Willstätt gefertigt. Umgekehrt wird die nyloflex FTV-Flexodruckplatte zusätzlich am Standort Morristown produziert.

Das Zwei-Standorte-Modell soll eine stabile und verlässliche Lieferfähigkeit sicherstellen, ohne Abstriche bei der Produktqualität. Durch die Harmonisierung von Produktionsprozessen, technischen Spezifikationen und Qualitätskontrollsystemen an beiden Standorten gewährleistet XSYS eine gleichbleibende Performance der Produkte – unabhängig vom Herstellungsort.

„Dieser Meilenstein verdeutlicht, wie sich unsere Integration unmittelbar in konkreten Vorteilen für unsere Kunden niederschlägt“, erklärt Dr. Timo Schwickart, Chief Commercial Officer von XSYS. „Mit dem Aufbau redundanter Fertigungskapazitäten an unseren Kernstandorten stärken wir die Liefersicherheit und schaffen eine belastbare Grundlage für langfristige Kundenbeziehungen.“

Die duale Fertigungsstrategie ist Bestandteil einer umfassenderen Post-Merger-Ausrichtung, die auf operative Exzellenz, Skalierbarkeit und Vertrauen setzt. Neben Investitionen in Anlagen und Prozesse hat XSYS die standortübergreifende Zusammenarbeit intensiviert, Fachkompetenzen erweitert und die Fertigungssteuerung vereinheitlicht, um weltweit konsistente Qualitätsstandards sicherzustellen.

Über XSYS

XSYS mit Hauptsitz in Willstätt, Deutschland, ist weltweit tätig und zählt zu den führenden Anbietern von Flexo- und Buchdruck-Prepress-Lösungen. Das Angebot umfasst unter anderem Druckplatten, Sleeves, Plattenverarbeitungssysteme, Workflow-Lösungen sowie professionelle Services. Ziel ist es, Kunden durch technologische Innovationen, höhere Produktivität und Wirtschaftlichkeit sowie durch eine Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks zu unterstützen.

Für sein Engagement im Bereich Nachhaltigkeit wurde XSYS von EcoVadis mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Die Bewertung berücksichtigt neben Umweltaspekten auch soziale Verantwortung, Diversität und die Achtung der Menschenrechte.

Zum Portfolio von XSYS gehören etablierte Marken wie nyloflex und nyloprint (Platten), LAVA, ThermoFlexX und Catena (Plattenverarbeitung), Woodpecker (Oberflächenraster-Software), rotec (Plattenmontage) sowie nylosolv (Auswaschlösungen).